В Україні COVID-сертифікати запрацюють від 1 липня: чи відкриває цей факт кордони до ЄС

Станом на сьогодні українцям, які мають щеплення від вірусу двома дозами вакцини, поки що видають міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

В Україні COVID-сертифікат мають запрацювати від 1 липня в додатку "Дія". Вони будуть застосовуватися як всередині країни, так і за кордоном. Документ буде доступний лише для українців, які отримали дві дози вакцини від коронавірусу.

Про те, чому не варто полювати за паперовими довідками, а слід дочекатися цифрового варіанту сертифікату - 9 червня йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

Станом на сьогодні українцям, які мають щеплення від вірусу двома дозами вакцини, поки що видають міжнародне свідоцтво про вакцинацію. Однак це документ старого зразка , який діє від 2005 року. Він містить інформацію українською та англійською мовами. Видається сімейними лікарями або в тому закладі, де їх щеплювали - на вимогу.

Це міжнародне свідоцство не гарантує проходження кордонів. Полегшити перетин кордонів має так званий цифровий "ковідний" сертифікат.

Він формується на основі даних, які вже є в електронному вигляді. Під час вакцинації особисту інформацію , а також відомості про вакцину вносять в електронну систему. А вже від 1 липня в додатку "ДІЯ" автоматично з'явиться "ковідний" сертифікат. Його отримають усі українці , які щепилися двома дозами не залежно від назви препарату.

"Ковідний" цифровий сертифікат матиме QR-код. За його допомогою на кордоні можна буде перевірити інформацію про щеплення. Також цей документ від липня можна буде роздрукувати або на місці вакцинації , або у центрах надання адміністративних послуг. Так званий "паспорт" вакцинації буде використовуватися як для внутрішніх потреб так і для поїздок закордон.

Новини України: Covid-сертифікати в "Дії" – коли запрацюють і чи пустять з ними за кордон

COVID-сертифікат у додатку "ДІЯ" має з'явитися від 1 липня, а діяти у Європі почне, як тільки рада ЄС оголосить чинну дату.

Слід зазначити, що "ковідний" сертифікат матиме свій термін дії. Наймовірніше це буде 180 днів. Однак це питання це обговорюється в Європейському союзі. Україна приєднається до його рішення.

Нагадаємо, сім країн Європейського Союзу 1 червня почали видавати цифрові сертифікати вакцинації, за місяць до запуску програми за всім блоком. Це Болгарія, Чехія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія і Польща. Сертифікат буде доступний в цифровому форматі у вигляді QR-коду або на папері.

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