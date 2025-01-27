В Україні дівчата опановують нові спеціальності: вони розповіли, як у них це виходить

Українки все частіше опановують нові спеціальності через мобілізацію чоловіків. Що відомо?

У закладах профтехосвіти збільшуєтсья кількість учениць. А перелік спеціальностей, які вони опановують, зростає. Педагоги кажуть - дівчата опановують теорію не гірше хлопців, але на практиці стикаються з неочікуваними викликами. Спільно зі Швейцарією Україна започаткувала унікальний освітній проект, який зібрав найкращих учениць на тренінгу в Івано-Франківську.

Про це в матеріалі кореспондентки ТСН Алли Пасс.

25 дівчат, які здобувають будівельні професії, з усієї України зїхалися до Івано-Франківська. Тут для них влаштували спеціальний тренінг. Дедалі більше дівчат опановують будівельні професії, які досі вважалися чоловічими - тенденція викликана повномасштабною війною, кажуть педагоги.

"Якщо раніше 5% було дівчат, то зараз до 30% у нас дівчат", - каже методистка Полтавського вищого міжрегіонального професійного училища Людмила Беберіна.

"Минулого року була дівчинка, зварниця у 3 поколінні, яка брала участь у конкурсі у Чехії, 10 країн і посіла 25 місце з 200. вона вміє варити і зараз на виробництві працює зварником", - каже заступниця директора Харківського регіонального центру професійної освіти, інноваційних технологій, будівництва і промисловості Галина Сіпневська.

Галина Сіпневська.

Харків'янка Карина мріяла про карєру психолога або педагога, але зрештою вчиться проводити електрику. Майбутню професію, каже, обрала свідомо.

"Як ви знаєте, з енергетикою зараз, відключеннями, не дуже. Тому думаю поступлю на цю професію і все. Зараз мобілізація і все так, тож без чоловіків ми повинні щось робити", - каже учениця Харківського регіонального центру професійної освіти, інноваційних технологій, будівництва і промисловості Карина Топчій.

В Івано-Франківську відбулось напрацювання так званих "софт-скілс" - навичок, які знадобляться дівчатам в умовах конкуренції з чоловіками. І навчать їх долати виклики, з якими жінки раніше не стикались.

Українки опановують нові спеціальності

"Коли дівчата заходили на програму, у багатьох цієї впевненості в собі, в своєму майбутньому не було. Ми навчаємо їх, як триматись, виходити з кризових ситуацій. У багатьох дівчат у нашій прогамі вже навіть є бажання робити власний бізнес", - каже керівник групи тренерів проєкту Тарас Танигін.

Катерина з Полтави мріє про власну кавярню. До училища, каже, йшла, щоб кондитером. У приймальній комісії передумала і тепер вчиться класти плитку та монтувати гіпсокартонні конструкції.

"Одна з причин, чому я пішла на цю професію - війна. Чоловіків мало, краще я піду зараз на будівельника і буду відновлювати нашу країну", - каже Катерина Самчук.

Педагоги запевняють - хоч робота фізично нелегка, війна дівчат загартувала, і вони хлопцям навіть фору дають.

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Нагадаємо, у Міністерстві національної єдності України хочуть повертати українців додому, обіцяють чоловікам бронювання та роботу на підприємствах ВПК.

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