В Україні дівчинка народилась із чоловічими статевими органами: подробиці рідкісної генетичної аномалії

У лікарні "Охматдит" прооперували дівчинку, яка має вроджену генетичну аномалію. Аби провести таке медичне втручання залучили цілу групу різних фахівців.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Наталії Нагорної.

Дитина, про яку ми розповідаємо - дівчинка ззовні, дівчинка всередині, але має генетичну особливість.

"Зовнішні статеві органи були повністю сформовані, як чоловічі. Генетична ендокринологічна хвороба, коли під час вагітності у ембріона починають забагато вироблятися чоловічих статевих органів і зовнішні статеві органи формуються, як чоловічі, а не жіночі", - каже Максим Пономаренко, завідуючий відділенням дитячої урології НДСЛ "Охматдит".

Це рідкісний випадок і завданням лікарів було зрозуміти, ким почувається дитина. І коли саме треба робити таку операцію. Втручанню передувала мультидисциплінарна комісія - як правильно вчинити разом вирішували генетики, урологи, гінекологи, ендокринологи та психологи.

"Ще на етапах, до госпітальних етапів, було з'ясовано, що вона генетична дівчинка, вона розвивалася як дівчинка, вона себе відчуває як дівчинка, вона грається і росте, свідомо відчуває себе дівчинкою", - каже Інна Бачинська, завідувача відділенням дитячої гінекології НДСЛ "Охмадит".

ТСН не показує обличчя дитини не тільки через лікарську таємницю. Ця операція мала не лише медичні показники, це мало також вплив на дівчину.

Пацієнтка не показує обличчя, оскільки дитина дуже вразлива

Лікарі вирішили розповісти цю історію, аби підтримати інших дітей та їхніх батьків, що хоч це і рідкісна генетична особливість, але вони не самі і дитині можуть допомогти в Україні.

"Частіше за все відправляють у Францію або Сербію і кажуть, що наші точно не допоможуть, у нас ніхто таке не оперує. І ці всі діти, які народжуються з проблемами з зовнішніми статевими органами, вони всі виїжджають за кордон. Я вважаю це неправильно і нечесно по відношенню до нас лікарів", - каже Аліна Пусько, дитяча урологиня НДСЛ "Охматдит".

Медики провели унікальну операцію

Після операції минуло два тижні. Увесь цей час, лікарі стежили чи не буде ускладненнь, адже таку аж настільки складну операцію робили вперше. Результатом залишилися задоволеними. Скільки ще таких випадків в Україні - вони можуть лише здогадуватися, і закликають батьків звертатися за допомогою в Україні для своїх дітей.

Один випадок на мільйон! В Охматдиті прооперували дівчинку, що народилась із чоловічими органами

Нагадаємо, у Львові хірурги провели операцію і врятували немовля.

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