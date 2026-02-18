В Україні для автобусів та вантажівок перекрили важливу трасу, яка веде до кордону: подробиці

Траса Одеса-Рені перекрита / © ТСН

На Одещині через різке погіршення погодних умов запроваджено обмеження на стратегічній трасі Одеса-Рені. Від п’ятої ранку вівторка рух для автобусів, мікроавтобусів та вантажного транспорту заборонено. Потужні снігопади змінили крижані дощі, що перетворює дорогу на ковзанку.

Подробиці з місця подій розповів кореспондент ТСН Сергій Осадчук.

Безпека понад усе: позиція поліції

Наразі виїзд з Одеси у бік Рені для габаритного транспорту заблоковано. Аналогічні обмеження діють і в Ізмаїльському районі. Поліція пішла на такий крок, аби запобігти масштабним заторам та нещасним випадкам, які часто трапляються на цій ділянці під час негоди.

Сергій Кравченко, представник ГУНП Одещини: «Краще тимчасово обмежити рух, ніж потім задіювати значні сили та засоби для визволення людей зі снігових заметів. На цей момент на усій протяжності автодороги М-15 у нас задіяно сім екіпажів груп реагування патрульної поліції, які відводять вантажівки в місця тимчасового відстою, а також 4 екіпажі патрулюють трасу».

Кордон на замку та ризики для водіїв

Температура повітря стрімко впала, а трасу засипало снігом. Ситуація ускладнюється тим, що через низькі температури водії ризикують замерзнути в застряглих авто, коли закінчується паливо.

Головні факти про ситуацію на дорогах:

Міжнародне сполучення: сусіди з Молдови також перекрили рух на в’їзд до України.

Кордон: тимчасово не працюють міжнародні пункти пропуску.

Робота шляховиків: відсутність транспорту на трасі дозволяє техніці швидше та ефективніше розчищати покриття.

Прогноз синоптиків: дощ, що намерзає

Полегшення найближчим часом не очікується. Синоптики прогнозують, що до вечора йтиме рясний дощ, який миттєво намерзатиме на охолодженій поверхні доріг. Пізніше очікуються нові снігопади.

«Гадаю, сьогодні їхати трасою Одеса-Рені точно не варто. Ми будемо стежити за рішенням щодо відкриття дороги і обов’язково повідомимо про це», — каже Сергій Осадчук, кореспондент ТСН.

Водіям наполегливо рекомендують перечекати негоду в безпечних місцях та не випробовувати долю на слизькій трасі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 10:00 новини 18 лютого. ПЕРЕКРИЛИ ТРАСУ на Одещині! Вибухова ніч в Росії!