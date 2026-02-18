- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 309
- Час на прочитання
- 2 хв
В Україні для автобусів та вантажівок перекрили важливу трасу, яка веде до кордону: подробиці
Через потужний снігопад, ожеледицю та хуртовини на Одещині обмежили рух ключовою трасою М-15. Пункти пропуску на кордоні з Молдовою тимчасово не працюють.
На Одещині через різке погіршення погодних умов запроваджено обмеження на стратегічній трасі Одеса-Рені. Від п’ятої ранку вівторка рух для автобусів, мікроавтобусів та вантажного транспорту заборонено. Потужні снігопади змінили крижані дощі, що перетворює дорогу на ковзанку.
Подробиці з місця подій розповів кореспондент ТСН Сергій Осадчук.
Безпека понад усе: позиція поліції
Наразі виїзд з Одеси у бік Рені для габаритного транспорту заблоковано. Аналогічні обмеження діють і в Ізмаїльському районі. Поліція пішла на такий крок, аби запобігти масштабним заторам та нещасним випадкам, які часто трапляються на цій ділянці під час негоди.
Сергій Кравченко, представник ГУНП Одещини: «Краще тимчасово обмежити рух, ніж потім задіювати значні сили та засоби для визволення людей зі снігових заметів. На цей момент на усій протяжності автодороги М-15 у нас задіяно сім екіпажів груп реагування патрульної поліції, які відводять вантажівки в місця тимчасового відстою, а також 4 екіпажі патрулюють трасу».
Кордон на замку та ризики для водіїв
Температура повітря стрімко впала, а трасу засипало снігом. Ситуація ускладнюється тим, що через низькі температури водії ризикують замерзнути в застряглих авто, коли закінчується паливо.
Головні факти про ситуацію на дорогах:
Міжнародне сполучення: сусіди з Молдови також перекрили рух на в’їзд до України.
Кордон: тимчасово не працюють міжнародні пункти пропуску.
Робота шляховиків: відсутність транспорту на трасі дозволяє техніці швидше та ефективніше розчищати покриття.
Прогноз синоптиків: дощ, що намерзає
Полегшення найближчим часом не очікується. Синоптики прогнозують, що до вечора йтиме рясний дощ, який миттєво намерзатиме на охолодженій поверхні доріг. Пізніше очікуються нові снігопади.
«Гадаю, сьогодні їхати трасою Одеса-Рені точно не варто. Ми будемо стежити за рішенням щодо відкриття дороги і обов’язково повідомимо про це», — каже Сергій Осадчук, кореспондент ТСН.
Водіям наполегливо рекомендують перечекати негоду в безпечних місцях та не випробовувати долю на слизькій трасі.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 10:00 новини 18 лютого. ПЕРЕКРИЛИ ТРАСУ на Одещині! Вибухова ніч в Росії!