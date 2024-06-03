В Україні Дністер різко втрачає воду: які "скарби" знаходять на дні річки і що кажуть екологи

Одна з найбільших українських річок Дністер невпинно втрачає воду. Очевидці постійно фільмують це і викладають в мережу. Є безліч відео порепаного дна річки та малого потічка там, де колись було велике водяне плесо. Утім гідрологи запевняють катастрофи немає, хоч і є певний вплив на екосистему.

Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

У Мережі публікують відео із обмілілих річок, які впадають у Дністер. Але й сама "артерія", що друга за величиною в Україні - обміліла не менше.

Місцеві жителі також поширили відео річки Дністер у районі Хотинської фортеці, де майже немає води.

За тиждень після цього ролику вода у цих місцях вже дещо повернулася, хоч і не повністю. А почалося все із середини квітня, розповідає еколог нацпарку "Хотинський", спускаючись зі знімальною групою ТСН до порепаного від зневоднення намулу.

Дністер

"Якщо подивитися туди – то там доволі пологий берег і може здатися, що вода відійшла на метрів на 100, може й більше. Але це нам не дає правдивої інформації. Ось тут, де крутий схил, можна дійсно оцінити наскільки впала вода, це приблизно 3-3,5 метра по скелях", - каже начальник відділу еколого-освітньої роботи нацпарку "Хотинський" Юрій Стороженко.

Відходила вода швидко, каже еколог. Через це загинула величезна кількість річкових молюсків. Що ж до риби, то масового мору дорослих особин тут немає і не було. Утім шкоди популяції це все ж таки завдало.

"Риба відкладає ікру на мілководді, вода відійшовши оголила ділянки дна, де була відкладена ікра і риба загинула. Це призведе до значної втрати рибних ресурсів у Дністрі", - пояснює еколог.

У Держводоагенстві кажуть, за останні тижні динаміка наповнення русла Дністра досить хороша. На Дністрі є три гідроелектростанції, і хоч глобально вони не можуть конкурувати з ГАЕС на Дніпрі за потужністю, та нині без повного їх навантаження електросистемі країни не обійтися, тому воду і скинули. До цього кроку довелося вдатися після підриву росіянами Каховської ГЕС, після ракетних обстрілів Дніпрогесу та навіть Трипільської ТЕЦ і ще десятків інших об'єктів.

Дністер

"Це є вимушеним заходом, це не те, що там було планово, чи ні, тут ми всі розуміємо, що це вимушений захід для підтримки роботи об'єднаної енергетичної системи України", - каже заступник Голови Держводагентства Ігор Васильович Гопчак.

Нині ще зберігається загроза, що через це місто Хотин та кілька десятків сіл довкола залишаться без води, вона і так дещо пішла із криниць. Проте у Держагенстві водних ресурсів сподіваються, Дністер наповниться до кінця червня, найбільше цього і наступного тижня, адже синоптики прогнозують тривалі дощі. А доти всі зацікавлені йдуть розглядати мілководну річку, і шукати знахідок. Вже діставалися монети та жорна, або ж виявлялися муровані льохи чи тунелі.

"Скарби" на дні Дністра

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 12:00 за 3 червня 2024 року | Повний випуск новин

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