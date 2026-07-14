В Україні дорожчає комуналка: скільки тепер платитимемо за воду, струм, газ і опалення

В Україні зростають тарифи на воду / © Pixabay

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Холодна вода з крана може стати розкішшю для українців: з 1 липня в Україні почалося масове збільшення тарифів на воду. Ціни зросли у рази. Де тепер вода найдорожча, а де поки ціни не змінилися, чи дорожчатимуть гаряча вода, опалення, струм, газ, з’ясував сайт ТСН.ua.

Холодна за ціною гарячої

Головна причина зростання тарифів на холодну воду: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) у червні передала повноваження встановлювати вартість води місцевим органам влади. Поки — на час військового стану плюс 12 місяців після його скасування. У результаті «параду тарифів» у містах символічна досі ціна холодної води (20–30 грн за кв. м) почала швидко збільшуватись.

За поясненням фахівців Асоціації «Укрводоканалекологія», економічні підстави для подорожчання послуги водопостачання є. Перша — у більшості міст розцінки не переглядалися з січня 2022 року, що призвело до критичного дефіциту коштів у водоканалів. Друга — зростання вартості електроенергії: якщо для населення ціни на струм стабільні третій рік, з 1 червня 2024 року, і становлять 4,32 грн/кВт-год, то для промислових об’єктів та насосних станцій тарифи за останні час зросли з 6–9 до 15–17 грн/кВт-год. А електроенергія складає 30–45% у собівартості кубометра води, бо вона використовується для роботи насосів. Третя — дорогі реагенти та матеріали. Через руйнування логістики імпортні складники для очищення води та труби для ліквідації аварій виросли в ціні в середньому на 200%.

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Де вода вже стала золотою

З 1 липня ціни на воду у багатьох регіонах зросли вдвічі і навіть утричі. За інформацією місцевих пабліків, найвищі тарифи (сукупно за водопостачання та водовідведення) зафіксовано у таких населених пунктах. Умань: 157,32 грн за 1 куб. м, це абсолютний рекорд по країні, Бородянка (Київська обл.): 139,34 грн за 1 куб. м, Павлоград: 113,47 грн за 1 куб. м, Бердичів: 101,76 грн за 1 куб. м, Ужгород: 96,00 грн за 1 куб. м, Вінниця: 81,01 грн за 1 куб. м (найбільший стрибок, тариф зріс у понад три рази від початкових 25,62 грн). Як видно, найважчий удар прийняли на себе жителі невеликих міст. Причини економічні: витрати на утримання мереж, закупівлю імпортних реагентів тощо діляться на відносно малу кількість споживачів.

На протилежному полюсі опинилися міста, де місцева влада йде на значні дотації з місцевих бюджетів, щоб стримати соціальне незадоволення, або має унікальні природні умови водозабору. Традиційно найдешевшим великим містом залишається Львів, де тариф утримується на рівні 25,88 грн/куб. м. Недорога вода у Хмельницькому — 27,39 грн/куб. м.

У містах-мільйонниках ситуація різна. Дніпро та Одеса пішли шляхом економічної реальності. У Дніпрі тариф для населення підскочив у 2,8 раза і сягнув 86,83 грн/куб. м, в Одесі у 2,6 раза, до 93,50 грн/куб. м. У Києві ціна холодної води ще тримається на рівні 30,38 грн/куб. м. Проте фахівці «Київводоканалу» подали керівництву міста новий економічно обґрунтований тариф — близько 89,00 грн/куб. м (зростання майже втричі). Міська влада поки не прийняла рішення про підписання документів.

Наскільки зростуть суми у платіжках

Розглянемо, наскільки більше доведеться платити за холодну воду на конкретному прикладі для середньостатистичної української родини з трьох осіб, яка мешкає у місті Дніпро у двокімнатній квартирі площею 50 кв. м і має лічильники води. За середніми нормами споживання така родина витрачає на місяць 9 куб. м холодної води та 4 куб. м гарячої води, споживає близько 200 кВт-год електроенергії та 10 кубів газу для приготування їжі.

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Опускаючи підрахунки, отримаємо середню вартість комунальних послуг для такої родини в неопалювальний сезон: до подорожчання води — 1190 грн на місяць, після подорожчання — 2503 грн на місяць або +25,8%. Тобто лише за рахунок зміни тарифу на холодну воду чек за комунальні послуги влітку зріс для української родини на чверть (+25,7%). Витрати на холодну воду в структурі платіжки (781 грн) стали співставними з витратами на електроенергію (864 грн), чого в історії вітчизняного ЖКГ не було ніколи. Якщо КМДА зважиться на аналогічний крок у Києві, платіжка столичної родини миттєво поважчає на 530 гривень щомісяця.

Чи подорожчають гаряча вода і опалення

Після підвищення вартості холодної води ситуація навколо гарячого водопостачання стала парадоксальною. З технічної точки зору, гаряча вода — це та сама холодна вода, яку підприємства теплокомуненерго (ТКЕ) купують у водоканалів, а потім підігрівають газом. Гаряча вода підпадає під дію державного мораторію на підвищення тарифів на час воєнного стану, піднімати її вартість для населення заборонено. Тобто ТКЕ змушені купувати холодну воду за новими, майже втричі вищими тарифами, проте продавати підігріту воду споживачам вони зобов’язані за старими цінами.

Економічно обґрунтована вартість кубометра гарячої води в багатьох великих містах давно перетнула позначку у 250–300 гривень. Водночас ціни для населення не змінились, наприклад, кияни продовжують бачити у платіжках зафіксовані 97,89 грн/куб. м.

Подорожчання опалення для населення з нового опалювального сезону 2026–2027 років очікувати не варто, бо діє мораторій на підвищення тарифів на теплопостачання. Побутові споживачі в усіх регіонах України сплачуватимуть за тепло за нинішніми розцінками: в середньому близько 1650 грн/Гкал, хоча насправді ціна вже вища майже втричі.

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Що буде з цінами на струм і газ

На даний момент діє мораторій на підвищення тарифів на струм для населення. Чинний тариф 4,32 грн за кВт-год зафіксовано Кабміном до 31 жовтня 2026 року. Щодо листопада і грудня поточного року та опалювального сезону (до кінця квітня 2027 року) ситуація відрізняється для окремих категорій споживачів.

Для будинків з електроопаленням діятиме пільговий зимовий тариф: з 1 жовтня по 30 квітня ціна становитиме 2,64 грн за кВт-год. Пільгова ціна покриває лише обсяг споживання до 2000 кВт-год на місяць. Кожен кіловат понад цей ліміт оплачуватиметься за повною вартістю.

За оцінками фахівців Міненерго та Національного банку України, можливі два варіанти розвитку подій.

Базовий сценарій

Уряд подовжить дію ціни 4,32 грн/кВт-год до кінця опалювального сезону. Кабмін намагатиметься уникнути соціального напруження посеред зими, компенсуючи дефіцит енергоринку через механізм державних дотацій.

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Стрес-сценарій.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) наполягає на поступовому виході України на ринкові ціни в енергетиці. Тому в листопаді–грудні 2026 року можливе підвищення ціни кіловат-години на 10–15%, орієнтовно до 4,80–5,00 грн за одиницю.

На ринку газу діє захист споживачів завдяки державному мораторію. Ціна у «Нафтогазу України» — 7,96 грн за куб. м газу. Компанія обслуговує 98% населення і вже подовжила свій тарифний план «Фіксований» до 30 квітня 2027 року. Решта 7 дрібних компаній також затвердили ціни від 7,96 до 9,99 грн за куб. м до травня наступного року. Насправді ринкова ціна газу коливається від 17 до 22 грн/куб. м. Вартість доставки (розподілу) залишається замороженою рішенням НКРЕКП на весь період дії воєнного стану.

Що кажуть експерти

Фахівці ринку з питань функціонування ринку комунальних послуг солідарні в тому, що наступний опалювальний сезон пройде під знаком штучно стримуваних державою цін, але точно подорожчає холодна вода і, можливо, струм.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко прогнозує: хвиля подорожчання води завершиться до кінця літа. Попенко зазначає, що у Кабміні розглядалось питання підняття вартості струму на 20%, до 5,5 грн за кВт-год. На його думку, влада утримає діючий тариф 4,32 грн/кВт-год до кінця жовтня, але ближче до зими або одразу по її завершенні здорожчання є неминучим. Влада також готує ґрунт, щоб підняти вартість газу для побутових споживачів до 9,5–10 грн за куб. м після завершення опалювального сезону, тобто з травня 2027 року.

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Народний депутат перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань ЖКП Олексій Кучеренко називає масовий стрибок тарифів на воду влітку 2026 року «стихійним та слабо контрольованим процесом». Він звинувачує НКРЕКП та уряд у тому, що вони зняли з себе відповідальність і переклали фінансовий тягар на мерів та гаманці українців. Експерт вбачає, що тарифне розслоєння між містами поглиблюватиметься. Система дотацій на газ і струм для населення дозволить зберегти тарифи незмінними до весни 2027 року, щоб уникнути колапсу невиплат під час морозів.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко дав макроекономічну оцінку, пов’язуючи тарифи із зобов’язаннями України перед Євросоюзом та МВФ. Експерт упевнений, що Україна буде чітко йти до ринкових цін для населення і по електроенергії, і по газу, але перехід не буде миттєвим через високі політичні та соціальні ризики. Його довгостроковий прогноз — поступове планове підвищення тарифів на газ та світло приблизно на 25% на рік. На період опалювального сезону 2026–2027 років ціни зафіксують, а новий етап подорожчання розпочнеться у квітні–травні 2027 року.

Висновки

На сьогодні вбачається, що найбільший удар по гаманцю українця завдасть вартість холодної води. Інші комунальні послуги до кінця весни 2027 року не повинні подорожчати, у зоні ризику лише струм. Але час дешевих комунальних ресурсів спливає навіть попри дію воєнного мораторію.

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