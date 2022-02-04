В Україні достатньо військових запасів, щоб провести і перші і наступні операції - Залужний

В Україні достатньо військових запасів, щоб провести і перші і наступні операції - Залужний

За словами головнокомандувача, йдеться про військові, оперативні та стратегічні запаси.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що в Україні достатньо військових запасів.

Про це він сказав під час ток-шоу Право на владу.

"Ми ведемо мову про військові запаси, про оперативні запаси і про стратегічні запаси. На сьогодні вони заповнені до тих норм, які необхідні. І цього буде достатньо, щоб провести і перші і наступні операції", — наголосив Залужний.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що військова операція із входження на тимчасово окуповану територію Луганської та Донецької області не планується.

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