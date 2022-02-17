В Україні дозволили використовувати ще один препарат для лікування COVID-19: який і які має властивості

В Україні дозволили використовувати ще один препарат для лікування COVID-19: який і які має властивості

Раніше Україна отримала першу партію таблеток "Молнупір" проти COVID-19.

Препарат "Паксловід" допущений для амбулаторного лікування COVID-19 в Україні. Препарат призначений для використання передусім для пацієнтів із груп ризику. Використання цих ліків дозволить не допустити ускладнень та смертей, спричинених коронавірусом.

Про це заявив міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко 17 лютого.

За словами Ляшка, "Паксловід" допустили до екстреного медичного застосування після проведення експертизи в Україні. Ліки призначені для використання передусім для пацієнтів із груп ризику, аби уникнути погіршення стану та переходу захворювання із легкого ступеня тяжкості до середнього та важкого й призначений для використання.

"Ще до реєстрації цього препарату Міністерством було підписано контракт із його виробником – компанією "Пфайзер" на постачання в Україну 300 тисяч курсів Паксловіду", - розповів голова МОЗ.

Ляшко пояснив, що оскільки лікарський засіб вже допущено до екстреного медичного застосування, наразі МОЗ розпочинає узгоджувати графік поставки препарату до України. Про нього буде поінформовано додатково.

Очільник МОЗ також нагадав, що раніше до України вже прибуло 60 тисяч із 300 тисяч законтрактованих курсів "Молнупіравіру" – ще одного препарату, призначеного для лікування COVID-19. Ці противірусні препарати прямої дії запобігають розмноженню вірусу та знижують ризик важкого перебігу хвороби.

Препарати випускаються у формі пігулок, тому їх зручно приймати. До того ж вони не мають особливих вимог зберігання.

"Ці ліки допоможуть нам у боротьбі з COVID-19 та збережуть життя пацієнтам із груп ризику", – зазначив міністр.

Віктор Ляшко також нагадав про наявність в Україні ефективного профілактичного засобу для зниження ризику важкого перебігу COVID-19. Це вакцини проти коронавірусу, які є в доступі в кожному пункті щеплення та центрі масової вакцинації для всіх охочих українців від 12 років.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.