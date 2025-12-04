В Україні дозволили бронювати військовозобов'язаних навіть у розшуку: хто і як може "вийти з тіні"

Запрацювали нові правила бронювання від мобілізації / © ТСН.ua

Реклама

В Україні дозволили тимчасове бронювання для працівників критично важливих підприємств в оборонній сфері, у яких є проблеми з військово-обліковими документами. Це стосується навіть тих чоловіків, які перебувають у розшуку.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Який механізм бронювання

Механізм набув чинності від сьогодні. Для порушників військового обліку надається законний люфт — тимчасове бронювання на 45 днів для вирішення усіх неузгодженостей у паперах.

Реклама

Таким чином держава намагається вирішити одразу дві проблеми: забезпечити оборонні підприємства кваліфікованими працівниками та вивести чоловіків із «тіні».

Умови та масштаби «кадрового резерву»

Народна депутатка Галина Янченко пояснила, що це тимчасове бронювання має суворі обмеження.

«Кожна людина може отримати таке тимчасове бронювання лише від оборонного підприємства і лише раз на рік«, — каже вона.

За її словами, цей крок відкриває доступ до значного кадрового резерву:

Реклама

«За даними Генштабу — півтора мільйони чоловіків — у яких є проблеми із документами військово-обліковими. Відповідно це такий кадровий резерв, який невикористаний», — пояснює Галина Янченко.

«Шанс» для порушників

Адвокатка Лідія Карплюк вважає, що закон є вигідним для чоловіків, які мали проблеми з ТЦК.

«Можливо, не повністю, але частково проблема браку кадрів може бути вирішена за рахунок цього закону. Для таких порушників правил військового обліку це класний шанс. І офіційно працевлаштуватись, і за цих 45 днів вирішити свої питання з ТЦК», — каже вона.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 12:00 новини 4 грудня. УДАРИ по ХЕРСОНУ і ОДЕСІ! МИРНІ перемовини! Бронювання для порушників