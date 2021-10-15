В Україні експериментально із села зробили зразковий населений пункт: таких буде ще тисяча

Пілотний проєкт реалізували у Луганській області.
Який вигляд може мати "нове село" в Україні, показали на прикладі Луганщини. Село Шульгинка стало пілотним, де запустили програму з розвитку населених пунктів.
Про це15 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
У селі є сквер, дитячий майданчик, кінотеатр, бібліотека та навіть освітній центр. Усе це - в сучасних будівлях і доступне для кожного жителя. Окрім розважальних та навчальних об'єктів, тут є пошта, магазини, сучасне відділення поліції та Центр надання адміністративних послуг.
Будівлі та інфраструктуру зробили коштом спонсорів та міжнародної підтримки.
Згодом такі самі об'єкти, твердить президент Володимир Зеленський, з'являться і в інших регіонах України. Загалом їх буде понад тисячу. У такий спосіб українським селам хочуть дати комфорт, якого ті найчастіше не мають. А разом із тим – подбати, щоби люди не виїжджали звідти, мали все необхідне і просто були щасливішими.