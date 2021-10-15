В Україні експериментально із села зробили зразковий населений пункт: таких буде ще тисяча

Пілотний проєкт реалізували у Луганській області.

Який вигляд може мати "нове село" в Україні, показали на прикладі Луганщини. Село Шульгинка стало пілотним, де запустили програму з розвитку населених пунктів.

Про це15 жовтня йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

У селі є сквер, дитячий майданчик, кінотеатр, бібліотека та навіть освітній центр. Усе це - в сучасних будівлях і доступне для кожного жителя. Окрім розважальних та навчальних об'єктів, тут є пошта, магазини, сучасне відділення поліції та Центр надання адміністративних послуг.

Будівлі та інфраструктуру зробили коштом спонсорів та міжнародної підтримки.

Сайт президента України

Сайт президента України

Згодом такі самі об'єкти, твердить президент Володимир Зеленський, з'являться і в інших регіонах України. Загалом їх буде понад тисячу. У такий спосіб українським селам хочуть дати комфорт, якого ті найчастіше не мають. А разом із тим – подбати, щоби люди не виїжджали звідти, мали все необхідне і просто були щасливішими.

Новини України: село Шульгинка стало пілотним, де запустили програму з розвитку населених пунктів

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