В Україні фіксують смертельну хворобу, симптомом якої є страх води: що відомо
Медики попереджають українців через загрозу захворіти на сказ.
Кілька місяців тому карантин через загрозу поширення сказу оголошували на Київщині. Медики кажуть, що під час війни важче контролювати хворобу.
Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Коваленко.
Сказ — це нейротропний і дуже підступний вірус. На відміну від інших, що курсують в крові, він розробив власний спосіб і буквально рухається по наших нервах. Переміщається повільно по 2-5 мм щодня до спинного мозку і далі до головного. Там атакує головні центри. Тож, чим подалі укус від голови, тим більше часу на виживання. Бо вакцина від вірусу сказу є. А от ліків для тих, хто вже захворів на сказ — не існує.
Переносниками є тварини — дикі, домашні, свійські. Не лише через укус чи подряпину, а через слину. Від моменту інфікування часу у вас небагато.
Якщо казати про золоте вікно — 72 години. Звертатися треба до травмпункту у вашому районі. Інкубаційний період — від кількох тижнів до місяців. Тобто ви можете і не підозрювати, що хворі. Один із клінічних симптомів — гідрофобія.
«Гідрофобія — це коли людина боїться води. Тобто, до людини підносять склянку з водою.І, відповідно, людина, вона невмотивовано боїться», — каже сімейний лікар Владислав Орлов.
Таким чином людина помирає в муках від зневоднення, каже лікар.
«Йому дуже хочеться, але він не може, він просто боїться і навіть якщо насильно влити людині в горло, в такому випадку воду, то він поперхується і не може ковтнути», — каже сімейний лікар Владислав Орлов.
Через бойові дії і заборону мисливства різко зросла кількість диких тварин. Адже їхню популяцію вже ніхто не контролює. Зокрема лисиць, які є основним переносником сказу. Вони потрапляють усе ближче до населених пунктів. Особливо туди, де багато безпритульних домашніх тварин — котиків і собачок. Заражають їх. А вже потім вони можуть заразити людей.
До повномасштабного вторгнення профілактична імунізація диких тварин робилася скидом вакцин з літаків. З 2022 року це звісно згорнули. Охопити площі пішки не так ефективно, кажуть фахівці.
“В цьому році найбільше виявляють сказ серед тварин в Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях”, - каже представник Держпродспоживчслужби України Михайло Туяхов.
Усі охочі можуть профілактично вакцинуватися у приватних клініках. Французька вакцина коштує 5 тисяч гривень за укол, індійська — 2 тисячі. І зробити треба 3 дози.
І обов’язково вакцинуйте своїх домашніх тварин. Щорічне щеплення у приватних ветклініках коштує в середньому 700 гривень. А є і державні — там вакцинують вашого домашнього улюбленця безкоштовно.
