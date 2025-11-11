В Україні фіксують смертельну хворобу, симптомом якої є страх води: що відомо

Медики попереджають про небезпечну хворобу / © Pixabay

Кілька місяців тому карантин через загрозу поширення сказу оголошували на Київщині. Медики кажуть, що під час війни важче контролювати хворобу.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Ірини Коваленко.

Сказ — це нейротропний і дуже підступний вірус. На відміну від інших, що курсують в крові, він розробив власний спосіб і буквально рухається по наших нервах. Переміщається повільно по 2-5 мм щодня до спинного мозку і далі до головного. Там атакує головні центри. Тож, чим подалі укус від голови, тим більше часу на виживання. Бо вакцина від вірусу сказу є. А от ліків для тих, хто вже захворів на сказ — не існує.

Переносниками є тварини — дикі, домашні, свійські. Не лише через укус чи подряпину, а через слину. Від моменту інфікування часу у вас небагато.

Якщо казати про золоте вікно — 72 години. Звертатися треба до травмпункту у вашому районі. Інкубаційний період — від кількох тижнів до місяців. Тобто ви можете і не підозрювати, що хворі. Один із клінічних симптомів — гідрофобія.

«Гідрофобія — це коли людина боїться води. Тобто, до людини підносять склянку з водою.І, відповідно, людина, вона невмотивовано боїться», — каже сімейний лікар Владислав Орлов.



Таким чином людина помирає в муках від зневоднення, каже лікар.

«Йому дуже хочеться, але він не може, він просто боїться і навіть якщо насильно влити людині в горло, в такому випадку воду, то він поперхується і не може ковтнути», — каже сімейний лікар Владислав Орлов.

Через бойові дії і заборону мисливства різко зросла кількість диких тварин. Адже їхню популяцію вже ніхто не контролює. Зокрема лисиць, які є основним переносником сказу. Вони потрапляють усе ближче до населених пунктів. Особливо туди, де багато безпритульних домашніх тварин — котиків і собачок. Заражають їх. А вже потім вони можуть заразити людей.

До повномасштабного вторгнення профілактична імунізація диких тварин робилася скидом вакцин з літаків. З 2022 року це звісно згорнули. Охопити площі пішки не так ефективно, кажуть фахівці.

“В цьому році найбільше виявляють сказ серед тварин в Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях”, - каже представник Держпродспоживчслужби України Михайло Туяхов.

Усі охочі можуть профілактично вакцинуватися у приватних клініках. Французька вакцина коштує 5 тисяч гривень за укол, індійська — 2 тисячі. І зробити треба 3 дози.

І обов’язково вакцинуйте своїх домашніх тварин. Щорічне щеплення у приватних ветклініках коштує в середньому 700 гривень. А є і державні — там вакцинують вашого домашнього улюбленця безкоштовно.

