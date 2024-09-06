В Україні готуються до ймовірних аварій на АЕС: що відомо (фото, відео)

Окупована росіянами Запорызька АЕС і далі в зоні підвищеної небезпеки. Постійні російські обстріли завдають шкоди повітряним лініям, через які АЕС отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб. Якщо насоси, що охолоджують зони реакторів та ядерного палива втратять живлення зовні, ризик аварії стрімко росте. Тому спеціальні аварійні підрозділи "Енергоатому" постійно тренуються швидко реагувати на такі ситуації. Розуміючи, що росіяни можуть влаштувати провокацію у будь-який момент.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Ігоря Бондаренка.

Енергетики кажуть, що відпрацьовують ліквідацію наслідків ймовірної аварії на атомному об’єкті. Вони показують журналістам, як це відбуватиметься: дрон-розвідник за допомогою відеокамер та приладів досліджує радіоактивну ситуацію в умовній зоні лиха. Гусеничний міні-трактор із маніпуляторами має зібрати небезпечні речовини в спеціальний контейнер.

Енергетики тренуються, щоб реагувати на ймовірну загрозу

Максим Обіщенко – оператор дистанційно-керованого механізму. Його дії мають бути відпрацьовані до дрібниць. Тому двічі на тиждень тренується в умовах наближених до реальних.

"Рік точно вчився, щоб гарно попадати, відчувати, тут хват і сама кість яка працює вверх-вниз, в сторони. Робототехніка не зможе пройти крізь завали, тому на допомогу висувається бригада із спецінструментами. Пневмоподушки можуть піднімати плити до 60 тонн, спеціальні домкрати розсунути чи утримувати бетонні завали", - каже Максим Обіщенко.

Коли робототехніка не зможе пройти крізь завали, тому на допомогу висувається бригада із спецінструментами. Пневмоподушки можуть піднімати плити до 60 тонн, спеціальні домкрати розсунути чи утримувати бетонні завали.

Коли рятувальники в умовах ймовірної радіоактивної небезпеки, системи захисту, знезараження та контролю опромінення - необхідна умова в таких операціях.

"З урахуванням військового стану в серпні відпрацьовували можливий ворожий удар, де зберігаються джерела іонізуючого випромінювання. Якщо станеться така надзвичайна ситуація, то ми справимся" - каже заступник головного інженера з аварійного реагування Михайло Гриб.

Росіяни поки не стріляють ракетами по українських атомних станціях. Проте загроза існує відтоді, як росіяни окупували запорізьку АЕС. Втім енергетики попереджають - катастрофа може розпочатися і зі звичайного обстрілу ліній електропередач та підстанцій.

Енергетики показали, як готуються до ймовірної аварії

"Не обов’язково стріляти по атомним станціям для того, щоб вивезти з ладу і створити надзвичайну ситуацію. Можливо розбити станції, до яких приєднана атомна електростанція і пошкодити лінії зв'зку з електромереж. Після цього втрачається зовнішнє електроживлення і це аварія, яка була на Фукусімі", - каже очільник "Енергоатому" Петро Котін.

Разом з аварійними бригадами до складного опалювального сезону готуються інші підрозділи "Енергоатому". До зими мають запрацювати всі 9 енергоблоків на українських АЕС. Проте нині головна проблема доставити вироблену електрику до споживачів. Тому атомникам доводиться підвищувати безпеку та захист своєї енергетичної інфраструктури.

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