В Україні готуються ліквідовувати лісові пожежі: як рятувальники оновили техніку

Лише цього року лісництва по всій країні вирили майже 9000 кілометрів смуг, які покликані не дати вогню поширитися.

В Україні вкотре очікують на сезон лісових пожеж. Минулого разу особливо масштабні пожежі охопили Україну чотири року тому. Тоді найбільше постраждала Житомирщина. За цей час рятувальники значно модернізували і засоби, і способи виявлення та боротьби з вогнем.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Фурдака.

Коли фахівчиня центру спостереження Ушомирського лісництва Катерина Бахтіна помічає на екрані дим у лісі, то визначає координати займання і передає у телеграм оперативних чергових на місцях.

Першими прибувають вогнеборці на мотоциклах. Весь автопарк Ушомирського лісництва - оновлений.

"ДП "Ліси України" замінює стару та тяжку техніку, а саме - "Урали" та "Зіли" та сучасну ліспоожежну техніку", - каже директор філії "Лісопожежний центр" ДП "Ліси України" Олександр Кемський.

На випадок масштабної і тривалої пожежі лісники мають цілий пересуваний командний пункт. У цій машині можна жити і працювати 4 доби. Тут - комп'ютери, принтер, монітори з оперативною обстановкою на місці, "Старлінк" для безперебійого інтернету будь-де і - всі побутові зручності для надзвичайників.

Ліквідація пожежі

Ще одна гордість Ушомирського лісництва - ця діжка на колесах, вона найбільша в Україні і вміщує 28 кубометрів води. Якщо поруч немає водойм чи іншого джерела води, то вона її доставить куди треба, а далі - працюватиме ще одна новинка - мотонасос.

Лише цього року лісництва по всій країні вирили майже 9000 кілометрів смуг, які покликані не дати вогню поширитися. Від 2022 року додатковою причиною пожеж стали уламки збитих ворожих ракет та дронів. Та вогнебораці й лісничі звертаються до співгромадян - розпалювати багаття можна лише у спеціально відведених місцях. Окрім загрози стихійного лиха, навіть маленьке вогнище у неналежномі місці призведе до штрафу - мінімум у півтори тисячі гривень.

Гасіння лісової пожежі

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Нагадаємо, який вигляд має розкішна дача Медведчука на Закарпатті і які "скарби" залишив зрадник.

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