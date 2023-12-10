В Україні хочуть кардинально змінити правила мобілізації: що пропонують депутати

В Україні готують низку зміни до законодавства, яке регулює питання мобілізації та військової служби. Зокрема, пропонується визначати порядок проведення ротації, обмежити термін служби за мобілізацією, розширити підстави для надання відпусток, грошових виплат та надати додаткові соціальні гарантії військовослужбовцям.

Низка відповідних законопроєктів (№10294, №10194 та №10313) зареєстровані у Верховній Раді. Адвокатка Марина Бекало у коментарі сайту ТСН.ua розповіла, які головні зміни пропонують депутати.

Додаткові відпустки військовим

Автором проєкту закону №10313”Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист” є низка народних депутатів.

За словами нардепа Михайла Цимбалюка, парламентська робоча група, до якої входять представники всіх фракцій і груп, найближчим часом розгляне низку законопроєктів, зокрема і вищезгаданий. Цимбалюк зазначив, що депутати радяться з найвищим військовим керівництвом для вдосконалення законодавства в сфері військової діяльності.

Так, згідно з законопроєктом №10313 військовослужбовцям передбачаються додаткові підстави для надання відпусток зі збереженням грошового забезпечення у повному обсязі у наступних випадках:

У разі народження дитини — надається відпустка тривалістю до 14 днів;

Для лікування у зв’язку з хворобою або після поранення (контузії, травми або каліцтва) — надається відпустка тривалістю в залежності від характеру захворювання або поранення, але не менше 10 діб та не більше 12 місяців;

Для догляду за дитиною до 14 років — надається відпустка тривалістю не більше 14 днів. А у разі необхідності догляду за хворою дитиною віком до 14 років, яка потребує стаціонарного лікування, на весь час перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною.

Позачергове влаштування дітей у школи та садочки

Для сімей військовослужбовців, які загинули або зникли безвісті законопроєктом передбачаються гарантії позачергового влаштування дітей в заклади освіти за місцем проживання.

Зміни у виплатах пораненим

Для військовослужбовців передбачаються також зміни в частині виплат у зв’язку з пораненням, пов’язаним з виконанням обов’язків військової служби, визнані ВЛК обмежено придатними або непридатними до військової служби у вигляді грошового забезпечення (без урахування додаткової винагороди) за останньою займаною посадою у повному обсязі протягом двох місяців перебування у розпорядження відповідних командирів, після перебування у розпорядженні понад два місяці і до дня виключення із списків особового складу під час звільнення з військової служби — передбачаються щомісячні виплати окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років та додаткової винагороди у розмірі 20 100 грн.

Нові виплати при звільненні зі служби

Законопроєктом передбачаються виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби, у розмірі від 50% окладу військового рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу за кожний календарний рік служби, за наступними підставами:

За станом здоров’я;

Військовослужбовцям, які не висловили бажання продовжувати військову службу за контрактом під час особливого періоду, який був укладений на строки до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, за умови якщо вони вислужили не менше 24 місяців військової служби;

Військовослужбовцям, які проходять військову службу за контрактом, дію якого продовжено понад встановлені строки на період до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, та які вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту;

Працівникам міліції які на момент опублікування закону України “Про Національну поліцію” проходили службу в органах внутрішніх справ, мали календарну вислугу не менше п’яти років і до 7 листопада 2015 року були звільнені із служби в органах внутрішніх справ незалежно від підстав звільнення та продовжили роботу в Міністерстві внутрішніх справ або Національній поліції на посадах, що заміщуються державними службовцями відповідно до закону України “Про державну службу”.

Зарахування служби до вислуги років

Законопроєктом також пропонується при визначенні пенсії на пільгових умовах зараховувати до вислуги років періоди проходження військової служби, зокрема:

Час служби під час дії воєнного часу (стану) — один місяць служби за один місяць;

Час безпосередньої участі із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ — один місяць служби за три місяці;

Час безпосередньої участі у бойових діях — один місяць служби за чотири місяці;

Час перебування у полоні — один місяць служби за п’ять місяців.

Порядок проведення ротації

Законопроєктом №10194 пропонується внести зміни до закону України “Про військовий обов'язок і військову службу”, доповнивши його новою статтею 24-1.

Зокрема, визначити поняття “ротації в зоні бойових дій” — це заміна особового складу, яке виконує бойове завдання та приймає безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів або несе службу в складних умовах, на інших військовослужбовців, які не виконували такі завдання понад 30 діб.

Згідно з законопроєктом терміни ротації в Україні встановлює командування ЗСУ, які не повинні перевищувати 90 днів, а в разі неможливості виконати ці заходи вчасно не пізніше 105 діб.

Командування зобов’язано здійснювати ротацію особового складу у повному складі у разі:

Перебування особового складу підрозділу у зоні бойових дій понад 90 діб;

Зазнання санітарних втрат підрозділом понад 30% від штатної чисельності особового складу підрозділу.

Законопроєктом також передбачається, що направлення в пункт постійної дислокації військової частини для відновлення бойової спроможності становить не менше 30 днів.

Відповідальність за додержання вимог цієї статті та вживання необхідних заходів щодо здійснення ротації, згідно з проєктом закону, несе командир.

Терміни мобілізації

Законопроєктом №10294 пропонується внести зміни до закону України “Про військовий обов'язок і військову службу”, встановивши для громадян України, які призвані на військову службу, строки військової служби.

Зокрема для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, під час дії воєнного стану, — не більше 18 місяців з моменту призову під час мобілізації, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу.

Нагадаємо, в Україні тривають рейди ТЦК по "качалках". Читайте, де цього разу тренування закінчилося врученням повісток, якими ще мобілізаційними нововведеннями шокують українців.

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