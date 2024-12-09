В Україні хочуть відновити унікальну будівлю, яка приховує таємниці: фото

У будівлі за легендами, виховувалась донька Олексія Розумовського та імператриці Єлизавети.
На Чернігівщині Акім Галімов та провідні архітектори планують відновити унікальну історичну пам'ятку - козацьку садибу "Покорщина". Архітектори зі Львова, Києва та Чернігова приїхали до села Козельця, щоб побачити на власні очі в якому стані будівля та провести спеціальну сесію на якій вирішать, як саме відновлювати приміщення.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Галини Капустинської.
Вибиті вікна, дірявий дах та стіни покриті цвіллю - такий вигляд має унікальна козацька садиба на Чернігівщині. Хоч маєток більше схожий на будинок з привидами, до нього все ще приїжджають туристи та провідні архітектори.
З будинку родини останнього гетьмана війська Запорозького Кирила Розумовського з приходом радянської влади залишився лише каркас.
"Це 18 століття, це історія Гетьманщини, історія шляхетських козацьких племен. Дарагани, потім Галагани також володіли цією пам'яткою, це ще одна козацька еліта", - каже засновник проєкту "Реальна історія" Акім Галімов.
Біля будівлі зустрічає граф, нащадок гетьмана України Кирила Розумовського - Грегор Розумовський. Каже - за сімейною легендою в цій садибі жила дівчинка, яку переховували від російської влади, адже вона була позашлюбною донькою імператриці.
"Є історія, що тут виховувалась юна Єлизавета Дараганова, яку потім росіяни перейменували в Тараканову з негативних причин. А була вона донькою Олексія Розумовського від імператриці Єлизавети. Донька батька-українця, вихована в Україні, вихована в українській родині, яка могла б стати новою імператрицею", - каже Грегор Розумовський.
Грегор, десяток архітекторів та засновник проєкту "Реальна історія" Акім Галімов приїхали до садиби не просто так. Хочуть відновити маєток - точніше ті будівлі, які встояли, але треба залити фундамент, ззовні відреставрувати стіни, всередині - старовинні двері та кімнати.
Після короткої екскурсії архітектори з Києва, Львова та Чернігова проводять робочу сесію, чотири команди пропонують свої ідеї, як садибу зробити привабливою та кориИсною. Студентки з Чернігова створили цифровий вигляд садиби, якою вона може бути після реставрації.
Всі ремонтні і реставраційні роботи проведуть за кошти благодійників і звичайних українців. Архітекторка та народна депутатка Анна Бондар каже, що у місцевої влади грошей на утримання немає - це і стало однією з причин, що маєток опинився у занедбаному стані.
"Цього року взимку ми плануємо зробити першочерговий ремонт, щоб перекрити дах, щоб не текла вода, закрити дірки в підвалі, щоб ця будівля простояла зими. до весни, а потім завершити реставраційні роботи з пристосуванням", - каже Анна Боднар.
Далі команда проєкту планує об'єднати всі ідеї в єдиний план. Потім обговорять його з архітекторами, істориками та громадою. Поки що на старті перший етап робіт, щоб будівлі пережили зиму і дочекалися основної реставрації.
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