В Україні хочуть відновити унікальну будівлю, яка приховує таємниці: фото

У будівлі за легендами, виховувалась донька Олексія Розумовського та імператриці Єлизавети.

На Чернігівщині Акім Галімов та провідні архітектори планують відновити унікальну історичну пам'ятку - козацьку садибу "Покорщина". Архітектори зі Львова, Києва та Чернігова приїхали до села Козельця, щоб побачити на власні очі в якому стані будівля та провести спеціальну сесію на якій вирішать, як саме відновлювати приміщення.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Галини Капустинської.

Вибиті вікна, дірявий дах та стіни покриті цвіллю - такий вигляд має унікальна козацька садиба на Чернігівщині. Хоч маєток більше схожий на будинок з привидами, до нього все ще приїжджають туристи та провідні архітектори.

З будинку родини останнього гетьмана війська Запорозького Кирила Розумовського з приходом радянської влади залишився лише каркас.

Маєток Розумовського зсередини

"Це 18 століття, це історія Гетьманщини, історія шляхетських козацьких племен. Дарагани, потім Галагани також володіли цією пам'яткою, це ще одна козацька еліта", - каже засновник проєкту "Реальна історія" Акім Галімов.

Біля будівлі зустрічає граф, нащадок гетьмана України Кирила Розумовського - Грегор Розумовський. Каже - за сімейною легендою в цій садибі жила дівчинка, яку переховували від російської влади, адже вона була позашлюбною донькою імператриці.

"Є історія, що тут виховувалась юна Єлизавета Дараганова, яку потім росіяни перейменували в Тараканову з негативних причин. А була вона донькою Олексія Розумовського від імператриці Єлизавети. Донька батька-українця, вихована в Україні, вихована в українській родині, яка могла б стати новою імператрицею", - каже Грегор Розумовський.

Грегор Розумовський

Грегор, десяток архітекторів та засновник проєкту "Реальна історія" Акім Галімов приїхали до садиби не просто так. Хочуть відновити маєток - точніше ті будівлі, які встояли, але треба залити фундамент, ззовні відреставрувати стіни, всередині - старовинні двері та кімнати.

Після короткої екскурсії архітектори з Києва, Львова та Чернігова проводять робочу сесію, чотири команди пропонують свої ідеї, як садибу зробити привабливою та кориИсною. Студентки з Чернігова створили цифровий вигляд садиби, якою вона може бути після реставрації.

Всі ремонтні і реставраційні роботи проведуть за кошти благодійників і звичайних українців. Архітекторка та народна депутатка Анна Бондар каже, що у місцевої влади грошей на утримання немає - це і стало однією з причин, що маєток опинився у занедбаному стані.

Маєток зараз у жахливому стані

"Цього року взимку ми плануємо зробити першочерговий ремонт, щоб перекрити дах, щоб не текла вода, закрити дірки в підвалі, щоб ця будівля простояла зими. до весни, а потім завершити реставраційні роботи з пристосуванням", - каже Анна Боднар.

Далі команда проєкту планує об'єднати всі ідеї в єдиний план. Потім обговорять його з архітекторами, істориками та громадою. Поки що на старті перший етап робіт, щоб будівлі пережили зиму і дочекалися основної реставрації.

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