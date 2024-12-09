Категорія
Ексклюзив ТСН
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В Україні хочуть відновити унікальну будівлю, яка приховує таємниці: фото

Дата публікації
Перегляди
993
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
В Україні хочуть відновити унікальну будівлю, яка приховує таємниці: фото

Маєток останнього гетьмана на Чернігівщині

У будівлі за легендами, виховувалась донька Олексія Розумовського та імператриці Єлизавети.

На Чернігівщині Акім Галімов та провідні архітектори планують відновити унікальну історичну пам'ятку - козацьку садибу "Покорщина". Архітектори зі Львова, Києва та Чернігова приїхали до села Козельця, щоб побачити на власні очі в якому стані будівля та провести спеціальну сесію на якій вирішать, як саме відновлювати приміщення. 

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Галини Капустинської.

Вибиті вікна, дірявий дах та стіни покриті цвіллю - такий вигляд має унікальна козацька садиба на Чернігівщині. Хоч маєток більше схожий на будинок з привидами, до нього все ще приїжджають туристи та провідні архітектори.

З будинку родини останнього гетьмана війська Запорозького Кирила Розумовського з приходом радянської влади залишився лише каркас.

Маєток Розумовського зсередини / ©
Маєток Розумовського зсередини

"Це 18 століття, це історія Гетьманщини, історія шляхетських козацьких племен. Дарагани, потім Галагани також володіли цією пам'яткою, це ще одна козацька еліта", - каже засновник проєкту "Реальна історія" Акім Галімов. 

Біля будівлі зустрічає граф, нащадок гетьмана України Кирила Розумовського - Грегор Розумовський. Каже - за сімейною легендою в цій садибі жила дівчинка, яку переховували від російської влади, адже вона була позашлюбною донькою імператриці.

"Є історія, що тут виховувалась юна Єлизавета Дараганова, яку потім росіяни перейменували в Тараканову з негативних причин. А була вона донькою Олексія Розумовського від імператриці Єлизавети. Донька батька-українця, вихована в Україні, вихована в українській родині, яка могла б стати новою імператрицею", - каже Грегор Розумовський. 

Грегор Розумовський / ©
Грегор Розумовський

Грегор, десяток архітекторів та засновник проєкту "Реальна історія" Акім Галімов приїхали до садиби не просто так. Хочуть відновити маєток - точніше ті будівлі, які встояли, але треба залити фундамент, ззовні відреставрувати стіни, всередині - старовинні двері та кімнати.

Після короткої екскурсії архітектори з Києва, Львова та Чернігова проводять робочу сесію, чотири команди пропонують свої ідеї, як садибу зробити привабливою та кориИсною. Студентки з Чернігова створили цифровий вигляд садиби, якою вона може бути після реставрації.

Всі ремонтні і реставраційні роботи проведуть за кошти благодійників і звичайних українців. Архітекторка та народна депутатка Анна Бондар каже, що у місцевої влади грошей на утримання немає - це і стало однією з причин, що маєток опинився у занедбаному стані.

Маєток зараз у жахливому стані / ©
Маєток зараз у жахливому стані

"Цього року взимку ми плануємо зробити першочерговий ремонт, щоб перекрити дах, щоб не текла вода, закрити дірки в підвалі, щоб ця будівля простояла зими. до весни, а потім завершити реставраційні роботи з пристосуванням", - каже Анна Боднар.

Далі команда проєкту планує об'єднати всі ідеї в єдиний план. Потім обговорять його з архітекторами, істориками та громадою. Поки що на старті перший етап робіт, щоб будівлі пережили зиму і дочекалися основної реставрації. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО ТСН 1+1 НОВИНИ ЗА ДЕНЬ 9 ГРУДНЯ - ПОНЕДІЛОК

Читайте також: 

Новини ТСН 13:00 9 грудня. Нові графіки відключень та ексклюзивні кадри з Торецька

Новини ТСН 13:00 9 грудня. Нові графіки відключень та ексклюзивні кадри з Торецька

Повʼязані теми:

Наступна публікація