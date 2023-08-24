В Україні хочуть ввести суворе дисциплінарне стягнення для військових ЗСУ: адвокатка пояснила деталі

Такий вид дисциплінарного стягнення є найсуворішим у порівнянні з іншими видами стягнень.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №9616, яким пропонується впровадити такий вид стягнення для військовослужбовців Збройних сил України, як пониження у військовому званні.

Автором ініціативи є група народних депутатів, зокрема Мар’яна Безугла, Олексій Гончаренко, Георгій Мазурашу, Анна Скороход та інші.

Навіщо потрібен законопроєкт

У пояснювальній записці до проєкту закону йдеться, що його прийняття дозволить удосконалити механізм дисциплінарної відповідальності військовослужбовців за невиконання (або неналежного виконання) ними своїх службових обов’язків та порушення військової дисципліни або громадського порядку під час дії воєнного

стану.

А також нібито сприятиме запровадженню нового інструментарію дисциплінарної відповідальності, зокрема інструментарію заохочень, для військовослужбовців з урахуванням особливостей військової служби під час дії воєнного стану, та з дотриманням принципу справедливості.

Що пропонується змінити

Адвокатка Марина Бекало пояснила сайту ТСН.ua, законопроєктом №9616 пропонуються впровадити такий вид стягнення для військовослужбовців, як пониження у військовому званні до військового звання “солдат”, “матрос” стосовно осіб сержантського (старшинського) та офіцерського складу під час дії воєнного стану строком один рік.

Одночасно, проектом вводиться також заохочення у вигляді поновлення у військовому званні військовослужбовців сержантського (старшинського) та офіцерського складу, до яких було раніше застосовано дисциплінарне стягнення. Але не раніше мінімального строку шість місяців з моменту застосування дисциплінарного стягнення у вигляді пониження у військовому званні.

“Причому, такий вид дисциплінарного стягнення є найсуворішим у порівнянні з іншими видами стягнень, наприклад, зауваження застосовується один місяць, догана – два місяці, сувора догана – три місяці, попередження про неповну службову відповідність – шість місяців”, – зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

Хто ухвалюватиме рішення щодо пониження у званні

Рішення про застосування стягнення як пониження у військовому званні згідно до проєкту буде прийматися за наказом того командира, якому надано право призначати на відповідні військові посади та присвоювати військові звання на підставі проведеного службового розслідування.

“Право застосовувати заохочення у вигляді поновлення у військовому званні буде належати тому командирові, який їх накладав, та його прямим начальникам. Одночасно військовослужбовцю може бути знято лише одне дисциплінарне стягнення”, – уточнила ТСН.ua адвокатка.

Чи доречно це в умовах війни

Метою цього законопроєкту є посилення відповідальності військовослужбовців сержантського (старшинського) та офіцерського складу за невиконання (неналежного виконання) ними своїх службових обов’язків та порушення військової дисципліни.

“За моїм переконанням, впровадження такого виду стягнення є доречним в умовах воєнного стану і такий крок пов'язаний зокрема із непоодинокими випадками нестатутного ставлення військовослужбовців старшинського або офіцерського складу до своїх підлеглих”, – вважає Марина Бекало.

Нагадаємо, в Україні нещодавно скоротили перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. До лав Збройних сил можуть мобілізувати чоловіків, які мають родичів з інвалідністю.

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