В Україні хочуть ввести зміни до Податкового кодексу: чи буде це відображатися на українцях

В Україні хочуть ввести зміни до Податкового кодексу: чи буде це відображатися на українцях

В уряді прогнозують, що після змін держава щороку додатково отримуватиме 10 мільярдів гривень.

В Україні планують ввести зміни до Податкового кодексу, і 1 липня закон вже прийнято в першому читанні. Якщо Верховна Рада проголосує за нього в наступних читаннях, а президент підпише - українцям у разі продажу трьох та більше квартир протягом року доведеться сплатити податок - 18%.

Більш детально - у матеріалі ТСН.19:30.

Також Кабмін пропонує ввести 5% акцизного податку на алкогольні напої, за користування надрами не пов'язаними з видобуванням корисних копалин, а ще - за використання спеціальної води та лісових ресурсів. Але такі новації сполохали ще й звичайних дачників та селян. Мовляв, платити доведеться і їм за користування власними городами. Чи дійсно земля, яка досі годувала, тепер може стати тягарем?

Віра Іванівна проводить екскурсію своїм городом. Овочі вирощує для власної родини, на базар нічого не возить. Жінка підкопує кущ картоплі. Загалом, каже, урожай бульби буде гірший, ніж торік. Та псує їй настрій інше. Віра Іванівна зачула, що депутати й урядовці хочуть ввести податки на людські городи.

"Я відповідально заявляю: присадибні ділянки та городи не будуть оподатковуватися", - так наполохану жінку заспокоює міністр фінансів. Сергій Марченко каже: насправді платити змусять лише ділків - великих гравців сільськогосподарського ринку.

Але експерти заперечують урядовцеві: звичайним громадянам з полегшенням видихати зарано. Бо тим, хто має городи понад 50 соток - платити все ж доведеться. Така норма у документі є. Скільки - залежатиме від грошової нормативної оцінки землі.

"У середньому це 28 тисяч грн на гектар. Тобто, якщо у вас є 50 соток, то виходить, що ви маєте сплатити за новим законом близько 700 грн щорічно", - кажуть експерти.

У Віри Іванівни - город менший. Тож за нього не платитиме у будь-якому разі. Але родина має ще 6 гектарів паю. Зокрема, третина із них - власність жінки. І вона переймається, чи не обкладуть податками ці наділи? Мовляв, якщо змусять ділитися з державою - здавати землі орендарю, як нині, їй стане невигідно. Та міністр радить жінці не хвилюватися. Бо у неї з орендарем - офіційні угоди, а фермер уже сплачує податки. Тож до Віри Іванівни питань точно не буде.

В уряді це називають детінізацією аграрного бізнесу. І прогнозують: щороку держава завдяки новаціям додатково отримуватиме зо десять мільярдів гривень. Трохи заспокоївшись, Віра Іванівна знову береться за лопату. Тепер можна подумати і про обід.

Нагадаємо, президент Зеленський пояснив, що великий бізнес повинен платити більше податків. Зараз на залізній руді заробляють по 200-300% і наголосив, що влада у час війни та соціальних проблем цього не допустить.

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