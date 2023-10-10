В Україні хочуть запровадити кримінальну відповідальність за порушення комендантської години: що потрібно знати

Комендантська година діє майже у всіх областях України. У Києві забороняється перебувати на вулиці та пересуватися містом без спецперепустки від 12-ї ночі до п’ятої ранку. Однак багато хто ігнорує заборону. Ба більше, як з’ясували журналісти, у столиці вночі працюють деякі ресторани. Після оприлюднення резонансного розслідування у Верховній раді хочуть ввести кримінальну відповідальність за порушення комендантської години.

Про те, що наразі передбачено за нічні прогулянки містом, чи можуть поліцейські затримати такого порушника та як пропонують карати власників кафе та ресторанів за роботу після 12-ї, сайт ТСН.ua розпитав у адвокатки Мариною Бекало.

Що загрожує за порушення комендантської години

Попри те, що комендантська година в областях України діє понад півтора року, жодної юридичної відповідальності за її порушення чинним законодавством не передбачено.

Покарати людину за те, що вона вийшла на вулицю вночі на сьогоднішній день неможливо саме через відсутність відповідної норми законодавства, яка б встановлювала відповідальність за порушення. З досвіду журналістів ТСН.ua, які були присутні під час нічних поліцейських рейдів, усе, що можуть зробити правоохоронці, це перевірити документи та попросити піти додому.

“Якщо громадянин порушив комендантську годину, але при цьому не здійснив жодного іншого правопорушення, виконує законні вимоги поліції, зокрема, надає документ, що посвідчує особу, не чинить опір поліцейському, надає транспортний засіб для огляду тощо, то поліція в такому разі може обмежитися лише усним зауваженням” – розповіла Марина Бекало.

Чи може поліція перевіряти документи, автівку та затримувати

Адвокатка каже, що порушення комендантської години є правовою підставою для перевірки документів, огляду осіб та транспортних засобів, вилучення предметів, які є знаряддям, засобом або предметом правопорушення та затримання в органи Нацполіції громадян, зокрема для встановлення особи або у разі вчинення ними адміністративного чи кримінального правопорушення.

“З аналізу судової практики вбачається, що порушників комендантської години притягують до адміністративної відповідальності за ст. 185 КУпАП, за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського при виконанні ним службових обов`язків”, – розповіла Марина Бекало.

Порушення комендантської години: який штраф

Притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 185 КУпАП можливо тільки у разі відмови правопорушника надати документ, який посвідчує особу або виконати інші законні вимоги поліцейських. Адже за сам факт порушення комендантської години окремої відповідальності не передбачено діючим законодавством.

Злісна непокора поліцейському тягне за собою накладення штрафу від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 10 736 грн до 20 130 грн) або громадські роботи, або виправні роботи з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

Кримінальна відповідальність за порушення комендантської години

Про кримінальну відповідальність за порушення комендантської години у Верховній Раді заговорили після публікації резонансного відео про роботу одного з ресторанів Києва. У коментарях українці обурюються, що поки одні чоловіки захищають країну на фронті, у столиці десятки інших ночами безкарно гуляють столицею.

Народний депутат Володимир Арешонков, член комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності заявив, що в Раді працюють над посиленням відповідальності за порушення комендантської години власниками закладів. За його словами, в Україні розпочалися перевірки ресторанів, кафе і клубів, однак вони "не приносять позитивного ефекту".

Арешонков повідомив, що комітет почав напрацьовувати зміни до законодавства, які передбачають встановлення кримінальної відповідальності за порушення.

"Це означає, що не тільки штрафні санкції будуть застосовуватися, а й більш жорстке покарання. Яке саме – про це йде дискусія, але ми рухаємося в цьому напрямку", – сказав він.

Марина Бекало зазначила, що наразі жодних законопроектів щодо запровадження саме кримінальної відповідальності за порушення комендантської години розважальними закладами не було подано до Ради.

“Щодо доцільності запровадження кримінальної відповідальності за порушення комендантської години є багато питань, враховуючи характер такого правопорушення, адже його неможливо вважати суспільно небезпечним, принаймні в тих областях країни, де не ведуться активні бойові дії або які не є регіонами з підвищеною небезпекою. На моє переконання, за порушення комендантської години безумовно має бути передбачена відповідальність, але у вигляді штрафу або адміністративного арешту”, – вважає адвокатка.

Чи запровадять штрафи для порушників

Попри те, що комендантську годину порушують не лише власники закладів, які працюють вночі, а й громадяни, які гуляють містом, про впровадження щонайменше адміністративної відповідальності для них наразі не йдеться.

Ще в грудні 2022 року до Ради внесли законопроєкт №7553, який регулює покарання за порушення комендантської години, але він досі не був прийнятий. Згідно з проєктом закону, під порушенням комендантської години мається на увазі перебування у певний період доби, під час дії військового стану, на вулицях та в інших громадських місцях або рух транспортних засобів, без спеціально виданих перепусток чи посвідчень.

Автори документу пропонують, щоб таке порушення тягнуло за собою попередження або накладення штрафу 30-50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 510 до 850 грн).

У разі повторного порушення комендантської години протягом року, наступний штраф вже становитиме 100-200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1,7-3,4 тис. грн).

Комендантська година по областях України

Нагадаємо, що комендантська година діє у всіх областях України, крім Закарпатської. Її час встановлює обласна військова адміністрація, але в окремих громадах за потреби її можуть подовжувати або скорочувати.

Місто Київ та область – від 00:00 до 5:00

Вінницька область – від 00:00 до 5:00

Волинська область – від 00:00 до 5:00

Дніпропетровська область – від 00:00 до 5:00 (за винятком деяких регіонів)

Донецька область – від 21:00 до 5:00

Житомирська область – від 00:00 до 5:00

Запорізька область – від 23:00 до 5:00

Івано-Франківська область – від 00:00 до 5:00

Кіровоградська область – від 23:00 до 5:00

Луганська область – від 21:00 до 5:00

Львівська область – від 00:00 до 5:00

Миколаївська область – від 00 до 05:00

Одеська область – від 00:00 до 5:00

Полтавська область – від 00:00 до 4:00

Рівненська область – від 00:00 до 5:00

Сумська область – від 23:00 до 4:00

Тернопільська область – від 00:00 по 04:00

Харківська область – від 23:00 до 5:00

Херсонська область – від 21:00 до 5:00

Хмельницька область – від 00:00 до 5:00

Черкаська область – від 00:00 до 4:00

Чернівецька область – від 00:00 до 4:00

Чернігівська область – від 00:00 до 4:00

Нагадаємо, у Києві запровадили перепустки нового формату для автомобілів для пересування містом під час комендантської години.

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