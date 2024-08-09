В Україні і досі продають російську косметику та працює франшиза з РФ: які це бренди і що кажуть у ГУР

На третій рік війни компанії, які належать росіянам, примудряються продавати свої товари в Україні. Це і косметика, і засоби гігієни.

Про це йдеться у матеріалі кореспондентки ТСН Нати Островської.

В Україні продається російська косметика

"До початку повномасштабного вторгнення я пам’ятаю косметику Vivien** Sabo як російський бренд. Тепер, зі слів співробітниці українського інтернет-магазину, ці товари з Європи", - каже кореспондентка ТСН.

Хоч все завозиться з Європи, у соцмережах можна зайти чимало інтерв'ю росіянки, яка розповідає, як створювала цю компанію з нуля. І наскільки косметика, яка і зараз продається в Україні, користується популярністю серед росіянок.

"Це - Наталя Ракоч. Уродженка російсько Челябінська. Вона називає себе єдиною засновницею і власницею цієї косметичної компанії. Жодного європейця, зокрема, француза не згадує", - каже Ната Островська.

Засновниця бренду косметики з РФ

У столичному супермаркеті ТСН серед засобів гігієни помічає зубну пасту, яка до 2022 року теж була під російським прапором.

"Зубна паста на упаковці зазначено, що країна виробник Болгарія, нова партія, хоча до початку повномасштабки було зазначено - РФ", - каже кореспондентка ТСН.

Російська зубна паста

Що кажуть у ГУР

Чому ці засоби гігієни продовжують продавати українські ритейлери? З цим запитанням ТСН звернулась до мережі супермаркетів, але там наш запит проігнорували. І на додаткові питання – просто не відповідають.

Запит ТСН

У Головному управлінні розвідки запевняють, що відстежують усі ворожі бренди, які намагаються заробляти у країнах Європи.

"Товар просто відправляється в інші країни, як російський потім перепаковують, нові назви маркування і потім поставляється як європейський, хоча насправді є абсолютно російським. Хоча вони кажуть що у них з економікою все гаразд, насправді вона у занепаді і треба заробляти і тому росіяни хочуть вивести товари на європейський ринок і там продавати. Це стосується мінеральних добрив і навіть примітивної зубної пасти", - каже представник ГУР МО Андрій Черняк.

Економіст пояснив, як російські бренди потрапляють до України

Як помітити або перевірити зв'язок власника компанії з Росією? За словами економіста Іллі Несходовського є кілька нескладних способів.

"Ви навряд чи самостійно зможете провести дослідження, щоб встановити кінцевого бенефіціара. Проте в Україні є компанія "Юконтрол", яка самостійно проводить дослідження і публікує дослідження хто є кінцевим бенефіціаром. Ви дивитесь, хто є власником, кінцевим виробником перед, тим як купувати товари", - каже економічний експерт.

Ілля Несходовський.

Ілля додає, що також в Україні працюють компанії, які мають російську франшизу. Як приклад називає – відому мережу суші барів, власниками якої після 2022 року стали українці.

"Ми платимо українській компанії, а вже ця компанія може перераховувати відсоток плату за франшизу на іншу компанію може не напряму у Росію, а у Європу, а бенефіціар – росіянин", - каже Ілля Несходовський.

У червні Рада ЄС схвалила вже 14-тий пакет санкцій проти Росії. Але всупереч цьому, кажуть у ГУР, деякі країни не зважають ні на війну, ні на загиблих і руйнування в Україні, продовжують торгувати з російською агресоркою.

Щодо косметичної компанії, яка в Україні нині існує як європейська - за адресою реєстрації у Парижі, за даними карт Google, розташована житлова будівля з ресторанами і магазинами. Про неї там жодного натяку.