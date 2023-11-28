В Україні кардинально змінюють правила мобілізації: подробиці про нововведення та демобілізацію

В Україні кардинально змінюють правила мобілізації. Зміни внесуть вже останнього тижня листопада.

Подробиці надали журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Вікторія Гнатюк розповіла, що зміни у призові оголосять вже цього тижня. Анонсував нововведення секретар РНБО Олексій Данілов. Про це він повідомив у коментарі газеті The Guardian й навіть перелічив, що зміниться.

"Деякі люди налякані, бояться померти, бояться стріляти, але це не означає, що вони не можуть займатися іншою діяльністю. Тепер у нас новий міністр із новим підходом", - сказав Данілов.

Що зміниться з мобілізацією в Україні

Данілов обіцяє, що відтепер кожен в армії буде займатися тим, чим вміє. Так, Україна планує використовувати комерційні рекрутингові компанії, що має посприяти проведенню більш цілеспрямованого призову та поповненню лав призовників. Тобто такі компанії будуть гарантувати призовнику, що вони будуть виконувати ті ролі, що відповідають їхнім навичкам, а не просто вирушатимуть на фронт у невідомість. Таку мобілізацію Данілов називає “гнучкішою”.

"Мобілізація стане більш гнучкою, будуть оголошені ті спеціальності, які потрібні, і люди будуть заявлятися на конкретну посаду. Наприклад, їм потрібні зварювальники або слюсарі і так далі", додав Данілов про мобілізацію в Україні та визнав “проколи”.

Але і проблеми з мобілізацією Данілов визнає, втім каже, руку тут приклала росія, через інтернет намагається рознести зраду та нагнітати обстановку, але зазначив, що проблеми не у таких масштабах, як про це говорять.

"Росія намагається підігріти це питання, кажучи, що у нас не вистачає солдатів, що у нас проблеми з мобілізацією... У житті завжди є проблеми, давайте не будемо їх переоцінювати", - додає він.

Міфи про вручення повісток / Фото: ТСН.ua

Скандали навколо мобілізації та план вирішення проблеми

"Ну а ще не забуваємо про внутрішніх “знатоків” в раді, які люблять зробити вкиди то про мобілізацію, то про нібито відставку головнокомандувача. Але й без цього видно, як на вулиці крутять чоловіків, такі відео майже щотижня розлітаються мережею", - каже журналістка.

Чимало за останні місяці було і корупційних скандалів у верхівках ТЦК, їх Зеленський наказав зачистити від корупціонерів. Тим часом це не дало бажаного результату, але є надія, що все таки усе кардинально зміниться. Джерело в Міноборони підтвердило, що вже були підписані контракти з кадровими компаніями, які будуть залучені до процесу призову, але подробиці поки невідомі.

Не зрозуміло й наскільки рекрутингові компанії будуть залучені до процесу. Але розмови про смарт мобілізацію йдуть не перший день. Нагадаємо, що у жовтні в Міністерстві цифрової трансформації заявили про ту саму смарт-мобілізацію, а очільник міністерства Михайло Федоров роз’яснив.

"Громадяни, які хочуть мобілізуватися, зможуть залишити заявку на обрану спеціальність, пройти співбесіду з рекрутером, скласти тести на навчання. "Тоді буде інша якість мотивації. “Пілот” запрацює через "місяць–два" на базі ударних рот БпЛА, які сформовані в межах проєкту "Армія дронів". Таких рот 17 станом на серпень. "Для нас це логічне продовження проєкту "Армія дронів": від навчання операторів (уже майже 20 000 навчили) до запуску масштабної програми виробництва БпЛА і формування нової концепції застосування дронів на полі бою", - каже він.

Які реформи пропонують?

До запуску ще щонайменше місяць. Але за майже два роки повномасштабної війни як ніколи раніше гострим назріло питання і про демобілізацію військових, з іншого боку - нікуди не дівається кадровий голод в армії. Розібратися намагалися і журналісти форбс. Анонімно колишній топпосадовець Міноборони розповів, що ідея реформи мобілізації назріла одночасно в Міноборони й Мінцифри, а в червні міністерства найняли бізнес-аналітиків, уточнив, що це було ще до скандалу з одеським військкомом, тим самим Борисовим, який сколотив собі статків на мільйони, відмазуючи чоловіків від служби в армії. Завдання аналітиків було - створити концепцію реформи. А змінитися, кажуть у Верховній Раді відтепер має багато чого. Напередодні Зеленський скликав усіх причетних доповідати на ставці.

Коли вирішиться проблема?

В Раді обіцяють, що вже до кінця року нададуть комплексний документ, який має врегулювати питання, що робити з людьми, які вже 2 роки воюють без ротації, як можуть демобілізуватися інваліди 1 і 2 груп, як демобілізувати колишніх військовополонених та військових з онкологією.

Він додав, що вже понад 10 законопроєктів, які регулюють питання мобілізації та демобілізації лежать у раді, але їх треба доопрацювати.

Нагадаємо, за словами радника керівника Офісу президента України Сергія Лещенка, на війну потрібно мобілізовувати молодь, бо "воювати 54-річними штурмовиками нікуди не годиться". Він також відзначив величезний дефіцит військових.

"Потрібно проводити ротації, підтягувати резерви", - каже Лещенко.

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