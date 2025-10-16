В Україні хлопець вбив 16-річну дівчину, заховав тіло та допомагав її шукати: він зробив шокувальне зізнання

Суд ухвалив вирок у справі про вбивство дівчини / © pixabay.com

У Дніпропетровській області до 10 років позбавлення волі засудили хлопця, який ще 2021 року вбив 16-річну дівчину.

Про це йдеться у вироку Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 6 жовтня 2025 року.

Що відомо про моторошне вбивство

За даними суду, 14 червня 2021 року підсудний зустрівся із жертвою. Вони пішли гуляти територією закинутого заводу. Там дівчина нібито хотіла «хотіла схилити хлопця до вживання наркотичних засобів». Тоді підліток накинувся на потерпілу. Він душив дівчину, а потім дерев’яним брусом розбив її голову та заховав тіло.

Що розповів підозрюваний

На суді підозрюваний провину визнав частково. Він заявив, що нібито «дівчина займалась збутом наркотиків» і пропонувала йому теж так робити. Коли він відмовився, то нібито вимагала від нього 500 грн.

У червні 2021 року він запропонував їй прогулятись, дівчина погодилась. Підсудний пригадав, що вона скаржилась на батьків, які примушують її до хатньої роботи. Він заявив, що бачив у ТікТок небезпечну розвагу «собачий кайф», коли людину дусять нібито для отримання задоволення. А тому він вирішив це спробувати зі своєю знайомою. Хлопець стверджував, що випадково вбив дівчину, а потім злякався та заховав тіло.

Наступного дня йому зателефонувала однокласниця та повідомила про зникнення дівчини. Хлопець заявив, що він також брав участь у її пошуках. Проте згодом поліція його викрила та затримала.

Адвокат хлопця «просив врахувати, що смерть дівчини, хоч і сталася від дій обвинуваченого, але він спочатку не хотів її убивати, а, коли зрозумів, що, можливо, вона втратила свідомість, злякався, запанікував і діяв не зовсім усвідомлено, бо на момент вчинення, йому було лише 15 років. При призначенні покарання просив врахувати всі пом`якшуючі обставини і призначити мінімальне покарання».

Що розповіла мати жертви

Мати дівчини пригадала, що того дня донька допомагала її по господарству, потім попросила відпустити її погуляти.

«Перед тим, як йти, донька ще поцілувала її, вона ще сказала „спочатку нерви мотає, а потім цілує“, після чого донька пішла», — йдеться у свідченні жінки.

Жінка зазначає, що коли вона не змогла додзвонитись до доньки, то спочатку самостійно її шукала по місту, а потім все ж звернулась до поліції.

Вона зазначила, що про смерть дитини дізналась з соцмереж та одразу кинулась на місце злочину.

Класна керівничка дівчини добре її охарактеризувала, зазначивши, що її учениця ніколи «була у стані наркотичного сп`яніння, хоча знає як виглядають і ведуть себе люди у такому стані».

Вирок суду

Суд визнав хлопця винним за ч. 1 ст. 115 КК України. Його засудили до 10 років позбавлення волі.

Також підсудний повинен сплатити матері дівчини 700 000 грн моральної шкоди та витрати на правничу допомогу 20 000 грн.

Нагадаємо, що 2021 року 15-річному підлітку повідомили про підозру у вчиненні злочину за ст. 115 ч.2 — умисне вбивство.