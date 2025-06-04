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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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В Україні хотіли мобілізувати батька, чий син уже служить: він отримав дві повістки і вирок суду

Чоловік відмовлявся отримувати повістки та ухилився від мобілізації. Що вирішив суд?

Автор публікації
Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
Мобілізація

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

У Житомирській області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав дві повістки, проте ухилився від мобілізації. На суді чоловік провину заперечив та заявив, що його син уже служить.

Про це йдеться у вироку Черняхівського районного суду Житомирської області.

За даними суду, чоловіка визнали обмежено придатним до мобілізації. У квітні та травні 2024 року він отримав дві повістки, проте ухилився від служби.

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що «не повинен проходити військову службу, посилаючись на те, що військову службу вже проходить його син. Також заявив, що не погоджується із висновком ВЛК, а стан його здоров’я не дозволяє йому проходити військову службу».

Військовий ТЦК на суді пояснив, що чоловіку двічі вручали повістки, проте він відмовлявся від мобілізації.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, мобілізація в Житомирі закінчилась сваркою та суворим вироком.

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