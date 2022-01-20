В Україні коливається курс валют: чого очікувати найближчим часом від долара

Валюти в обмінниках вистачає.
Курс валют в Україні нині коливається та б’є рекорди. Якщо на початку січня НБУ встановив вартість долара понад 27 грн, а євро - майже 31 грн, то 20 січня - долар досягнув позначки 28,4 грн, а євро перевалив за 32 грн.
Що буде з валютою далі, розповіли у Сніданку з 1+1.
Економісти заспокоюють, що долар досяг свого максимуму. Саме тому найближчим часом дорожчати не буде.
"Зараз ескалація можливого збройного конфлікту. Відповідно, національна валюта на це реагує. Власне, це основний фактор, який сьогодні діє на курс. Інших якихось факторів – економічних, політичних чи таких, що грали б у бік ослаблення гривні, сьогодні немає", - каже Ігор Львов.
За його словами, нині валюти в обмінниках вистачає. Ситуація з доларом може стабілізуватися вже за місяць. Усе залежатиме від ситуації на Сході країни. Тож ті, хто планував його купувати американську валюту, варто трохи почекати.
Нагадаємо, середньорічний курс на 2022-й у державному бюджеті заклали на рівні 28,6 гривні за долар. Проте, як озирнутися назад, можна згадати, що і на 2021-й нардепи закладали 29,1 грн за долар. Тоді як протягом 2021 року гривня значно зміцнилась. Скільки коштуватиме національна валюта від 1 січня - у матеріалі.
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