В Україні коливається курс валют: чого очікувати найближчим часом від долара

Валюти в обмінниках вистачає.

Курс валют в Україні нині коливається та б’є рекорди. Якщо на початку січня НБУ встановив вартість долара понад 27 грн, а євро - майже 31 грн, то 20 січня - долар досягнув позначки 28,4 грн, а євро перевалив за 32 грн.

Що буде з валютою далі, розповіли у Сніданку з 1+1.

Економісти заспокоюють, що долар досяг свого максимуму. Саме тому найближчим часом дорожчати не буде.

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"Зараз ескалація можливого збройного конфлікту. Відповідно, національна валюта на це реагує. Власне, це основний фактор, який сьогодні діє на курс. Інших якихось факторів – економічних, політичних чи таких, що грали б у бік ослаблення гривні, сьогодні немає", - каже Ігор Львов.

За його словами, нині валюти в обмінниках вистачає. Ситуація з доларом може стабілізуватися вже за місяць. Усе залежатиме від ситуації на Сході країни. Тож ті, хто планував його купувати американську валюту, варто трохи почекати.

Нагадаємо, середньорічний курс на 2022-й у державному бюджеті заклали на рівні 28,6 гривні за долар. Проте, як озирнутися назад, можна згадати, що і на 2021-й нардепи закладали 29,1 грн за долар. Тоді як протягом 2021 року гривня значно зміцнилась. Скільки коштуватиме національна валюта від 1 січня - у матеріалі.

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