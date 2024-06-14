В Україні курсує унікальний потяг: історії людей та що про нього відомо

Символічний потяг "Жовта стрічка" тепер курсує з Одеси до прифронтового Краматорська. На його вагонах поверх жовтої смуги нанесені назви усіх тимчасово окупованих населених пунктів. Не лише великих чи відомих, а й найменших селищ і сіл. У кожному вагоні - скриньки зі спеціальними листівками, на яких пасажири можуть написати слова підтримки активістам організації "Жовта стрічка", які чинять опір на окупованих територіях.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Осадчука.

На залізничну колію під посадку пасажирів прибуває так званий потяг-супротиву. У свій перший рейс він повезе символічні вагони, по бокам яких написи усіх жителів окупованих територій.

"Ми от коли йшли зранку вздовж цього поїзда дивилися: у кожного з нас є історія пов’язана з Джанкоєм, з Коктебелем, з Токмаком. Ми точно сподіваємось на те, що це знайде відклик і буде сприйнято нашими пасажирами як щось об’єднуюче", - каже заступник директора "Укрзалізниці" Олександр Шевченко.

Потяг "Жовта стрічка"

Усередині вагонів активісти "Жовтої стрічки" встановили спеціальні скриньки, де пасажири на листівках можуть написати свої слова підтримки для руху супротиву. Кількість активістів вже сягнула понад 10 тисяч. Лише вокупованому Криму за останній місяць до боротьби долучилася майже півсотня кримчан.

"Людям які зараз на тимчасово окупованих територіях це вкрай важливо, тому що їм потрібно знати, що про них усі українці пам’ятають і знають про їхній спротив", - каже активістка Олександра.

Одними з перших напис робить родина переселенців зі Скадовська. Вони на собі відчули що таке окупація та усі принади "тихого терору". Впродовж двох місяців Євген та Яна з донькою намагалися не лише вижити, але і допомагали іншим. Зокрема і після того, як виїхали з окупації, Євген врятував майже сотню людей на затоплених після підриву Каховської ГЕС територіях.

"Нам допомагала донька своїми танцями під музику і мене жінка постійно захоплювала на якісь дії на волонтерство, на допомогу там іншим тим, хто потребує цього і ми займалися ліками ми допомагали наприклад стареньким", - каже волонтер Євген Петров.

Потяг "Жовта стрічка"

"Було страшно, коли виїжджали, я була вже змирилася що ми можем і не виїхати що будемо розстріляні чи ще щось, це правда, це факт ми змирились з цим, а коли вже приїхали отоді вже були емоції", - додає Яна Петрова.

Не лише окупацію, але і полон з тортурами пройшов їхній земляк з Херсона Нахмет Ісмаїлов. Чоловік спершу передавав інформацію ЗСУ про розміщення російських військових, а згодом, коли це стало небезпечно, почав збирати, координувати та розвозити адресну гуманітарну допомогу для малозабезпечених сімей. Він пройшов катування струмом на підвалах, але дочекався звільнення рідного міста.

"Коли я побачив свого друга, побачив що вже тут наші Збройні сили - в тебе просто сльози вони самі по собі течуть усі запитують це правда чи ні і ти взахльоп кажеш що це правда там неможливо було стримати цих емоцій", - каже волонтер Нахмет Ісмаїлов.

Чимало таких історій під час рейсів чує провідниця Наталя, каже війна об’єднала українців, люди намагаються підтримувати один одного.

"В купе у мене була жіночка потім до неї підсів військовий і вона приходить, так захопливо розповідає: Ой до мене підсів хлопчина, я його трішки підкормила.. Тому що люди розуміють що і військовим там дуже тяжко", - каже провідниця потяга Наталія Гнатенко.

І активісти з волонтерами, і самі залізничники вірять, що написів населених пунктів на жовтих смугах вагонів поступово ставатиме менше, а кількість залізничних станцій на звільнених територіях збільшуватиметься завдяки і військовим і тим, хто чинить супротив на захоплених територіях.

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