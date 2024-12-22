В Україні ліквідують МСЕК: що буде замість них і чию інвалідність перевірять з 1 січня

Медико-соціальні експертні комісії, що встановлюють групу інвалідності, зокрема необхідну для відстрочки від мобілізації, скомпроментовані гучним корупційним скандалом. Відтак, за рішенням президента, МСЕК будуть ліквідовані від 1 січня 2025 року.

Чого чекати людям, які мають інвалідність, та кого перевірятимуть — чи законно вона встановлена, у коментарі сайту ТСН.ua пояснила адвокатка Марина Бекало.

Що буде замість МСЕК

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що корупція у МСЕК — це внутрішній ворог України. Згодом президент у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо підготовки законопроєктів про ліквідацію МСЕК. Так, 1 листопада Кабмін схвалив законопроєкт № 12178, розроблений МОЗ.

Проєктом закону передбачається, що замість встановлення інвалідності відтепер буде здійснюватися оцінювання повсякденного функціонування особи. А замість МСЕК — працюватимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, які будуть створені при кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я.

Як буде працювати оновлений МСЕК

Процедура такої оцінки буде відбуватися в електронному порядку за електронним направленням лікуючого лікаря.

“Усі відомості автоматично потраплятимуть в Єдину інформаційну систему соціальної сфери та повністю виключати людський фактор, що є запобіжником корупційних зловживань”, — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Лікарі експертної команди до моменту оцінювання не знатимуть імені пацієнта, а пацієнт — імен лікарів.

Кого перевірять після ліквідації МСЕК

Висновки МСЕК, які були видані до 31 грудня 2024 року, є чинними.

Статус осіб, яким була встановлена інвалідність, зберігається на період його дії та є підставою для оформлення або продовження прав, статусів, пільг, пенсій, допомог, компенсацій, надбавок, інших соціальних гарантій.

Для тих, у кого статус особи з інвалідністю безстроковий, цей статус і далі безстроково зберігається за такою особою.

“Особи з інвалідністю, повторний огляд яких був призначений від 1 січня 2025 року, мають пройти оцінювання вже за новою процедурою. Ті особи, які не змогли його своєчасно пройти, строк інвалідності продовжується до дати прийняття рішення експертної команди, але не пізніше 1 липня 2025 року”, — зазначила Марина Бекало.

Чоловіки з ІІ або ІІІ групою інвалідності

Водночас чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена ІІ або ІІІ група інвалідності із зазначенням строку повторного огляду, зобов'язані у період з 1 квітня 2025 року до 1 листопада 2025 року пройти оцінювання за новими правилами.

“Всіх інших осіб або осіб, направлення яких на проведення повторного огляду або оцінювання є неможливим з підстав, що визначені КМУ (наприклад, у зв'язку із веденням бойових дій, окупації), таке оцінювання переноситься на строк після припинення або скасування воєнного стану, але не пізніше 6 місяців після його припинення або скасування”, — розповіла Марина Бекало.

Нагадаємо, чоловіки з ІІ та ІІІ групою інвалідності мають пройти повторний огляд: нові правила.

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