В Україні люди власноруч відновили унікальну пам'ятку архітектури: фото, відео

Школа Сластіона / © ТСН

Реклама

Українка, яка виїхала від війни у Британію, фінансувала відновлення школи, що є унікальною архітектурної пам’яткою у своєму селі на Полтавщині. Мова йде про школу за проєктом Опанаса Сластіона. Це — архітектор, графік і художник, який ілюстрував твори Шевченка. Все село об’єдналося і своїми силами відновили цю пам’ятку архітектури, якій понад 100 років.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Ірини Маркевич.

Як у селі відновили історичну пам’ятку

У Старому Хуторі залишилася сотня мешканців. І саме вони своїми силами врятували споруду від руйнування. Ця споруда з баштою розсипалася в усіх на очах. Те, що це школа з унікальною історією пам’ятають лише старожили.

Реклама

Пан Федір ходив сюди у трирічку під час Другої світової. Коли сюди перестали ходити діти, місцеві точно вже не пам’ятають. Довгий час тут був магазин. Він закрився у 2000 роках. Почав кришитися ґанок, стіни пішли тріщинами, потік дах.

Ця унікальна архітектурна пам’ятка могла незабаром зникнути. Її відродження пов’язане з Іриною. Старий Хутір — рідне для неї село. Тут живе її бабуся. Коли почалася війна з 3-річним сином Максимом і 5-річною донькою Ганною, вони виїхали до Британії. Швидко облаштували і інтегрувались у нове життя. Але моральний стан, каже Ірина — був жахливим.

“Живучи за кордоном тебе переслідують такі ностальгічні моменти. Ти сумуєш за Батьківщиною, одного дня я відкрила Вікіпедію про своє село і там була ця будівля і, чесно кажучи, у мене виступили сльози, це був переламний момент”, - каже вона.

Ірина з закордону зателефонувала керівниці місцевого клубу — пані Оксані і запропонувала спробувати врятувати старовинну будівлю. На тому кінці телефону запала пауза.

Реклама

Спочатку на допомогу пані Оксана покликала учасниць місцевого співочого колективу.



“Треба допомога і ми всі у нас так в селі заведено, якщо треба допомога збирається все село”, - каже вона.

Потім приєдналися, ті хто дивилися на цей проєкт скептично. Місцева влада допомогла з майстрами, які перекрили дірки у даху, відновили грубу, засклили вікна. Все решту робило ціле село гуртом.

Ірина з-за кордону оплачувала чеки з магазинів. Але у скільки обійшлись всі будівельні роботи — не зізнається. Але кожен наступний крок у відбудові, кожне наступне фото, що вона отримувала з рідного села — рятували її в еміграції.

Так, не маючи ніяких навичок у реставрації, мешканці села відновили пам’ятку національного значення 100-річної давнини. Про те, що школа є унікальною архітектурною пам’яткою — дізналися якраз у процесі реставрації.

Реклама

Що відомо про школи Сластіона

Сто років тому такі школи були масштабним архітектурним ноу-хау. Їх спроєктував Опанас Сластіон — архітектор, графік і художник, який ілюстрував твори Шевченка. Школи у стилі українського модерну будувалися у Лохвицькому земстві на Полтавщині. Шестикутні вікна, башти, декор на стінах у вигляді вишиванки — ці узори колекціонувала подруга Сластіона — Олена Пчілка. Мати Лесі Українки родом з Полтавщини.

Їх так називали — школи-вишиванки. Нині у деяких досі вчаться діти.

Крім того, що усі проєкти Сластіона мали характерний стиль, вони побудовані на століття.

Така школа є у селі Млини. Вчителька історії, пані Тетяна Карась, збирала данні по крихтах. Сам Сластіон хотів, щоб школи були осередками культури і науки, аби не тільки церква, а й школа у селі відігравала провідну роль.

Реклама

Школи закривалися через брак дітей, в них розміщувалися бібліотеки, їх віддавали в оренду під магазини, склади, багато з цих приміщень нині стоять пусткою.

Скільки загалом шкіл було побудовано за проєктом Опанаса Сластіона достеменно не відомо. Активісти сьогодні нарахували 53 такі школи, 4 - не збереглися, вони повністю зруйновані і не дійшли до наших днів, а частина перебуває у занепаді, як школа у селі Шевченкове.

Дах обвалився в середину. Школа знаходиться у селі, де мешкає одна людина.

Однак чимало унікальних шкіл Сластіона, ще можна врятувати, хоча б просто законсервувавши будівлі, каже Ірина.

І досвід села Старий Хутір підтверджує, що зусилля не марні. У відремонтовану будівлю переїздить співочий колектив. І загалом — це приміщення стає центром села, де нічого не ремонтувалося кілька десятків років. Тут збираються проводити майстер-класи, дивитися гуртом кіно.

Реклама

Сама Ірина лише за 3 дні до зустрічі з ТСН повернулась з дітьми з Британії до України. Їх дім у Києві, але через масовані обстріли, жити вони збираються на хуторі. Тут у них проста сільська хата. Родина облаштовується. Одразу купили цуценя.

Тут не має лікарні, аптеки, магазину, школа у сусідньому селі. Але натомість є сім’я, прабабуся, українська мова. Це цінується зовсім по іншому, коли на 3 з половиною роки ти відірваний від дому, каже Ірина.

Ірина записалася до місцевого колективу. І мріє колись зняти відеоверсію весілля за місцевими традиціями. Зараз вона занотовує кожен спогад своєї 84-літньої бабусі і вірить, що її Старий Хутір має майбутнє. Принаймні своїми руками селяни відновили те, що руйнувалось десятиліттями.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН З АЛЛОЮ МАЗУР НАЖИВО! ПІДСУМКОВІ НОВИНИ 20:00 19 ВЕРЕСНЯ - П'ЯТНИЦЯ