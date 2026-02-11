- Дата публікації
-
- Категорія
- Ексклюзив ТСН
- Кількість переглядів
- 193
- Час на прочитання
- 2 хв
В Україні лютують грип та коронавірус: чому це небезпечно та які симптоми захворювання
Захворюваність на грип та COVID-19 в Україні зросла на 13%. У яких областях перевищено епідпоріг, симптоми грипу типу А та чому шпиталізують тисячі дітей.
Україна входить у пік епідемічного сезону. Лише за минулий тиждень на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіли понад 160 тисяч громадян, з яких 80 тисяч — діти. Рівень захворюваності зріс на 13% порівняно з попереднім періодом. Ситуацію ускладнюють перебої з опаленням у помешканнях та агресивність вірусу типу
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Де найгірша ситуація
Зростання кількості хворих фіксують у Волинській, Житомирській, Сумській та Черкаській областях. Проте найтривожніші показники у Київській, Полтавській та Хмельницькій областях — там уже спостерігають середнє перевищення епідемічного порогу.
Підступний грип типу «А»: основні симптоми
У поточному сезоні превалює грип типу «А». Лікарі застерігають: його головна особливість — це стрімкий і «агресивний» початок.
Характерні ознаки грипу типу А:
Раптовий підйом температури тіла до 39-40°C.
Сильна ломота в тілі та м’язовий біль.
Екстремальна слабкість (пацієнти часто не можуть навіть підвестися з ліжка).
Відсутність нежитю на початковому етапі (з’являється пізніше).
Через те, що багато українців стикаються з проблемами опалення в оселях, організм стає вразливішим до вірусів, що веде до серйозних ускладнень. Найчастіші з них — отити та пневмонії.
Госпіталізації та статистика
Через важкий перебіг хвороб до медичних закладів шпиталізували 5,5 тисячі пацієнтів. Статистика щодо дітей особливо тривожна: троє з п'яти госпіталізованих — неповнолітні (загалом понад 3 тисячі дітей за тиждень).
Загалом від початку епідсезону на ГРВІ вже перехворіли понад 2 мільйони 200 тисяч українців.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ТСН 11:00 новини 11 лютого. Продовження олімпійського скандалу! Довгоочікуване потепління!