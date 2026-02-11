В Україні лютують грип та коронавірус: чому це небезпечно та які симптоми захворювання

В Україні лютують грип та коронавірус

Україна входить у пік епідемічного сезону. Лише за минулий тиждень на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіли понад 160 тисяч громадян, з яких 80 тисяч — діти. Рівень захворюваності зріс на 13% порівняно з попереднім періодом. Ситуацію ускладнюють перебої з опаленням у помешканнях та агресивність вірусу типу

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Де найгірша ситуація

Зростання кількості хворих фіксують у Волинській, Житомирській, Сумській та Черкаській областях. Проте найтривожніші показники у Київській, Полтавській та Хмельницькій областях — там уже спостерігають середнє перевищення епідемічного порогу.

Підступний грип типу «А»: основні симптоми

У поточному сезоні превалює грип типу «А». Лікарі застерігають: його головна особливість — це стрімкий і «агресивний» початок.

Характерні ознаки грипу типу А:

Раптовий підйом температури тіла до 39-40°C.

Сильна ломота в тілі та м’язовий біль.

Екстремальна слабкість (пацієнти часто не можуть навіть підвестися з ліжка).

Відсутність нежитю на початковому етапі (з’являється пізніше).

Через те, що багато українців стикаються з проблемами опалення в оселях, організм стає вразливішим до вірусів, що веде до серйозних ускладнень. Найчастіші з них — отити та пневмонії.

Госпіталізації та статистика

Через важкий перебіг хвороб до медичних закладів шпиталізували 5,5 тисячі пацієнтів. Статистика щодо дітей особливо тривожна: троє з п'яти госпіталізованих — неповнолітні (загалом понад 3 тисячі дітей за тиждень).

Загалом від початку епідсезону на ГРВІ вже перехворіли понад 2 мільйони 200 тисяч українців.

