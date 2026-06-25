В Україні листоноша вкрала пенсію та вигадала, як уникнути покарання

В Україні засудили листоношу

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У Житомирській області засудили листоношу, яка вкрала чужі пенсійні виплати. Щоб її не покрали вона вигадала історію про грабіжника.

Про це йдеться у вироку Малинського районного суду Житомирської області.

Зникнення пенсій та вигаданий грабіжник

Як встановило слідство, жінка була офіційно працевлаштована листоношею у відділенні «Укрпошти» в Малині з вересня 2024 року. Вона була матеріально-відповідальною особою і мала розносити місцевим мешканцям кореспонденцію, перекази та пенсії.

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Зранку 21 жовтня 2025 року листоноша вийшла на маршрут, маючи при собі готівку — залишок невиплачених пенсій у розмірі 14 222 гривень 95 копійок. Жінка вирішила не доносити гроші адресатам. З цієї суми вона одразу віддала 9 000 гривень своєму знайомому, а рештою коштів розпорядилася на власний розсуд.

Розуміючи, що наприкінці зміни їй доведеться звітувати за нестачу понад 14 тисяч гривень, жінка вигадала план. Вона зателефонувала на лінію «102» і повідомила оператору, що під час виконання службових обов’язків на вулиці Петра Філоненка на неї напав невідомий чоловік.

Жінка навіть детально описала слідчо-оперативній групі зовнішність «злочинця»: чоловік віком близько 40 років, зріст 165 см, одягнений у чорну куртку та штани, з характерним світло-зеленим рюкзаком. За її словами, нападник штовхнув її на землю та вирвав із рук сумку, в якій нібито було близько 20 000 гривень. Свої покази вона офіційно підписала у протоколі прийняття заяви про злочин.

Спалені відомості на березі річки та викриття брехні

Проте поліцейські досить швидко виявили нестиковки в історії «потерпілої». Під час огляду прилеглої території, на березі річки Ірша напроти одного з будинків, слідчі знайшли залишки спалених паперових аркушів. На вцілілих клаптиках чітко читалися прізвища, імена та по батькові пенсіонерів — це були ті самі платіжні відомості, які листоноша знищила, замітаючи сліди.

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Згодом правоохоронці вийшли на знайомого жінки, якому вона передала вкрадені гроші. Чоловік зізнався, що того дня дійсно попросив у неї кошти, не знаючи про їхнє кримінальне походження. Частину він встиг витратити, а залишок — 3 970 гривень — добровільно видав поліції.

Зрозумівши, що її викрито, під час проведення слідчого експерименту жінка зізналася в інсценуванні пограбування. У судовому засіданні вона повністю визнала свою провину, щиро розкаялася та пояснила, що пішла на злочин через «негайну потребу в грошах на вирішення своїх проблем».

Вирок суду

Дії працівниці пошти кваліфікували одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 191 (привласнення та розтрата чужого майна, ввіреного особі, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 383 (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину з корисливих мотивів).

Обираючи міру покарання, Малинський районний суд Житомирської області врахував, що підсудна раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується за місцем проживання та самостійно виховує двох малолітніх дітей. Щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину стали головними пом’якшувальними обставинами.

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Вирок суду:

За сукупністю злочинів (шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим) жінці призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі збереженням матеріальних цінностей, строком на 2 роки.

На підставі статті 75 КК України суд звільнив її від відбування основного тюремного строку, встановивши іспитовий строк (умовне покарання) тривалістю 3 роки.

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