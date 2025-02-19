В Україні лютують грип і COVID-19: у більшості областей запроваджено карантин

В Україні лютують грип і COVID-19. У 16 областях запроваджують обмеження. Ба більше, лікарі прогнозують, що до квітня в Україні вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією. Всі деталі – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

Грип і ковід "бушують" в Україні

В 16 областях України через високий рівень захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19 впроваджують протиепідемічні заходи. У пресслужбі Міністерства охорони здоровʼя України повідомили, що в окремих регіонах можуть застосовувати "локальний карантин".

"В регіоні чи окремих населених пунктах за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати "локальний карантин". Зокрема, йдеться про дистанційне навчання в окремих класах шкіл, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи, щоб зупинити поширення і передавання ГРВІ та стабілізувати ситуацію", – йдеться у повідомленні МОЗ.

Зазначається, що захворюваність на ГРВІ зумовлена циркуляцією вірусів грипу у 21-му регіоні країни. За прогнозами МОЗ, до квітня вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією.

Половина всіх випадків госпіталізації через грип, ГРВІ та COVID-19 припадає на дітей. За словами заступника міністра охорони здоровʼя, головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, починаючи від лютого спостерігається поступове підвищення захворюваності на грип.

"Пікові показники захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції – в середині лютого з поступовим спаданням аж до квітня 2025 року. Потім ми прогнозуємо все ж превалювання ковіду, і за попередніми прогнозами, впродовж літнього періоду циркулюватиме "Омікрон"", – пояснив Кузін.

Згідно з даними, які навів головний держсанлікар, за тиждень через ускладнення у середньому госпіталізують близько 3 тисяч пацієнтів. Переважно це ті, хто має супутні неінфекційні захворювання. Потреба в кисневій підтримці таких пацієнтів зараз незначна, заспокоїв Кузін.

Він нагадав, що від початку епідсезону кількість випадків захворювання на COVID-19 становила 15,5 тис. Зафіксовано 66 летальних випадків, і переважно це люди, які не були вакциновані або мали тяжкі супутні захворювання.

Вакцинуватися проти грипу можна незалежно від етапу епідсезону, наголосив Кузін. Загалом від початку епідсезону – від 30 вересня 2024 року до 12 січня 2025-го – в Україні на ГРВІ, грип і COVID-19 перехворіло 1 713 037 людей.

Минулого тижня (10–16 лютого) в Україні на ГРВІ, грип та COVID-19 перехворіло 206 653 людей, з них 60% – діти. До лікарень з ускладненнями госпіталізовано 2 130 дорослих і 3 276 дітей.

Віруси лютують

В різних регіонах України продовжують фіксувати збільшення кількості хворих на грип, ГРВІ та COVID-19. Через це навчальні заклади змушені тимчасово переходити на дистанційну форму навчання або запроваджувати карантинні заходи. Наразі в Київській, Івано-Франківській, Полтавській, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та інших областях школярів переводять на дистанційне навчання.

На офіційному порталі КМДА повідомили, що за тиждень у столиці зареєстровано 15 225 нових випадків захворювання на грип та ГРВІ. До столичних медзакладів за останній тиждень госпіталізували 324 особи, зокрема 228 дітей. Також на COVID-19 захворіли 27 осіб, зокрема 6 дітей до 17 років. Госпіталізували 4 дорослих. У відділенні реанімації та інтенсивної терапії хворі на COVID-19 не перебували.

Варто нагадати, що грип – це високоінфекційне вірусне захворювання з можливістю тяжких ускладнень і ризиком смерті. Грип має симптоми, подібні до ознак інших гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ), але є набагато небезпечнішим захворюванням. За появи перших симптомів грипу необхідно обов'язково звертатися до лікаря, адже самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я. Однак зазначається, що хвороба може проходити й не за класичним сценарієм.

Як відрізнити коронавірус від грипу

Грип і коронавірус дещо схожі, але їх можна розрізнити вже за першими симптомами. Як визначити, яка саме з інфекцій вас вклала до ліжка, розповіли в Центрі громадського здоров'я.

"Грип має менший інкубаційний період (час від зараження до появи симптомів), ніж коронавірусна інфекція. Інкубаційний період під час зараження коронавірусом сягає 5–14 днів, грипу – до трьох днів, найчастіше 1–2 дні. Інтервал між зараженнями послідовно двох людей для ковіду оцінюють у 5–6 днів, а для вірусів грипу він становить 3 дні. Це означає, що грип може поширюватися швидше, ніж COVID-19. Передбачається, що інфікована коронавірусом людина може заразити від двох до трьох осіб. Це більше порівняноі з грипом", – розповіли фахівці.

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В Центрі громадського здоров'я також зазначили, що основна відмінність коронавірусної інфекції від застуди та грипу – втрата нюху і смаку. Також часто спостерігається сухий кашель, який має тривалий характер і може супроводжуватися болем в грудях.

Головні симптоми коронавірусу:

лихоманка

сухий кашель

задишка

характерна сильна втома

біль у м'язах

біль у горлі

головний біль

втрата або порушення смаку чи запаху

Серед більш рідкісних симптомів – діарея, кон'юнктивіт, шкірні висипання або зміна кольору пальців рук і ніг.

Щоб запобігти зараженню грипом або ковідом, лікарі радять дотримуватися простих правил:

уникати контакту з особами, які мають прояви таких хвороб;

обмежити відвідування місць великого скупчення людей;

часто провітрювати приміщення;

часто мити руки з милом;

не торкатися очей, носа та рота немитими руками;

уникати обіймів, поцілунків і рукостискань;

прикривати ніс і рот під час чхання або кашлю одноразовою серветкою, яку одразу ж після використання потрібно викинути;

якщо у людини є симптоми хвороби, необхідно триматися від неї на відстані щонайменше двох метрів.

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Примітно, що від кінця січня цього року в Україні стрімко зростає рівень захворюваності на грип та ГРВІ. Водночас у Центрі громадського здоров'я зазначили, що ситуація залишається прогнозованою, оскільки епідемічний процес розвивається за класичним сценарієм. Однак навчальні заклади змушені тимчасово переходити на дистанційну форму навчання або запроваджувати карантинні заходи.

Карантин та онлайн навчання

Так, у Київській області 45 шкіл переведено на дистанційне навчання. Відповідне рішення ухвалене через збільшення випадків ГРВІ та грипу серед учнів і педагогів. Загалом онлайн-навчання впроваджено для 383 класів і чотирьох дитячих садків.

Крім того, школи Переяславської громади переведено на дистанційне навчання до 23 лютого. Очікується, що вже 24 лютого учні повернуться до очного навчання, але місцева влада ситуацію постійно моніторить.

Схожа ситуація і на Івано-Франківщині. Там 56 шкіл також перейшли на дистанційне навчання через зростання захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19, а ще у п'яти школах запроваджено карантин. Дитячі садки працюватимуть у звичному режимі, за винятком дошкільного підрозділу філії №20 Коломийського ліцею №4 ім. Сергія Лисенка.

В Кіровоградській області 19 шкіл, училище та коледж перейшли на дистанційне навчання через збільшення кількості учнів, хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Головна санітарна лікарка Кіровоградщини Надія Оперчук зазначила, що захворюваність у регіоні перевищила епідпоріг на 10%.

У Львівській області учнів також переводять на дистанційне навчання. Від 18 лютого воно відбуватиметься онлайн протягом 11 днів. За останній тиждень зафіксовано понад 15 тисяч хворих, що на 22% більше, ніж тижнем раніше. Це свідчить про високий рівень захворюваності. Крім того, на Львівщині запроваджено "масковий режим" у лікарнях, обмежено відвідування пацієнтів та заборонено проведення масових заходів у приміщеннях.

Школи у Львівській громаді не відправлятимуть на карантин. У Львівській міській раді зауважили, що наразі близько 18% учнів відсутні у школах, з них лише 15% – через захворюваність.

Від 17 лютого школи Полтави також перейшли на дистанційне навчання. Батьки школярів уже отримують відповідні повідомлення від учителів. Дистанційку запроваджують "у зв'язку з безпековою ситуацією".

На Закарпатті від 18 до 21 лютого тимчасово призупинено навчання у школах через зростання кількості випадків ГРВІ. Водночас дитячі садочки продовжать працювати у звичайному режимі.

На Буковині 43 школи також перейшли на дистанційне навчання, з них 7 – у Чернівцях. У восьми школах окремі класи навчаються онлайн через перевищення епідемічного порогу. Крім того, 15 дитячих садків області перейшли на дистанційну форму навчання, а 28 закладів освіти закрито на карантин.

У Вінниці від 17 лютого всі школи та заклади позашкільної освіти переведені на онлайн-навчання через зростання рівня захворюваності на грип і ГРВІ.

В Одесі 17 лютого закрили на карантин 144 класи та одну школу. Про це повідомила Олена Буйневич, директорка департаменту освіти та науки Одеської міської ради.

На Дніпропетровщині через перевищення епідпорогу понад дві тисячі учнів перевели на дистанційне навчання.

На Волині також зафіксували перевищення епідемічного порогу на 41%. Понад 20 закладів освіти області перевели на дистанційне навчання. Також онлайн навчаються пів сотні класів у Луцькій громаді та Луцькому районі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТЕРМІНОВО! КАРАНТИН у 16 областях України! ВІРУС АТАКУЄ ВСІХ!

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