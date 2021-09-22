В Україні масово вилучають з продажу неякісні дитячі іграшки: що ховається за красивими забавками

В Україні масово вилучають з продажу неякісні дитячі іграшки: що ховається за красивими забавками

Від початку року вилучено понад 70 тис. товарів для дітей.

Дитячі іграшки очолюють список небезпечної продукції. Держпродспоживслужба виявила 72 тисячі товарів у всій Україні, які не відповідають стандартам. Сума штрафів за вісім місяців підприємцям-порушникам становить 22 мільйони гривень.

"Сніданок з 1+1" вирішив провести іграшковий рейд. На що звертати увагу під час купівлі іграшки та ховається за красивими забавками - у сюжеті.

Наприклад, у Львові трирічний хлопчик проковтнув іграшкові магніти, які продірявили кишківник. Небезпечна іграшка потрапила на українські прилавки. Уміст свинцю в ній у 164 рази перевищує норму. Інтерактивні фігурки жаб завезли до України з Китаю.

Чи багато зараз неякісних дитячих забавок в українських магазинах. "Сніданок" вирішив перевірити разом із виконавчою директоркою української Асоціації іграшок Наталею Іваненко.

В одному з магазинів виявили іграшки, які не мають маркування. Утім, за українським законодавством, такі іграшки в не повинні продаватися. Наприклад, кіт за 370 гривень без жодної інформації. А м'які іграшки, за законодавстовом, повернути в магазин неможливо. Спеціалістка радить під час покупки таке: "Дивимось, як зафіксовані очі, ніс – чи приклеєний чи пришитий. Краще, щоб він був пришитий. Важлива і якість матеріалів. Якщо буде дуже сильно вилазити ворс, то дитина може вдихнути і спричинить задуху".

Обережно, підробки: як вибрати якісні іграшки

Шукали якісну іграшку з Наталею Іваненко довго. Натрапили на модний нині антистрес pop it. На ньому побачили довгоочікуване маркування: найменування, є попередження, виробник, імпортер, контакти і номер телефону.

Коли обираєте іграшку, на ній обов'язково має бути інформація українською мовою: назва та вікове призначення, адреса виробника, інструкуція та знак-трилисник: означає, що під час виготовленя дотримались усіх стандартів.

Якщо цього немає, то спеціалісти радять звертатися до Держпродспоживслужби. "Їдемо на такі об'єкти. Можемо відбирати зразки продукції і проводити лабораторне вимірювання. Якщо буде виявлене порушення, то така продукція вилучається", - пояснила Наталя Іваненко.

Штраф для підприємця залежить від кількості товарів і видів порушень. Начальник Головного Управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан каже, що люди звертаються дуже рідко. Зазвичай небезпечні іграшки вилучають завдяки плановим перевіркам і зверненням громадських організацій.

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