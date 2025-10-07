ТСН у соціальних мережах

Ексклюзив ТСН
323
1 хв

В Україні майор ППО отримав суворе покарання: що сталося

В Україні засудили військового, бо він загубив свій пістолет.

Віра Хмельницька
В Україні майор ППО отримав суворе покарання: що сталося

В Україні покарали майора ППО / © ТСН.ua

В Україні до 2 років службового обмеження з відрахуванням в дохід держави 10% із суми грошового забезпечення засудили майора ППО. Військового звинуватили у тому, що він залишив без нагляду свій пістолет 1939 року випуску.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м. Запоріжжя.

За даними суду, майор ППО отримав пістолет 1939 року випуску, вартістю 1 551,73. Проте він загубив його.

На суді військовий провину визнав. Він зазначив, що йому потрібно було їхати на лікування і він не мав часу, щоб здати зброю, а тому залишив її під подушкою у місці дислокації військової частини, а коли повернувся, то пістолета вже не було. Майор зазначив, що вже відшкодував частині збитки у 10-кратному розмірі та просив суворо його не карати.

Суд встановив, що збитки військовий таки відшкодував та те, що він неодноразово перебував на лікуванні через стан здоров’я.

Проте майора визнали винним за ч.3 ст.413 Кримінального кодексу України. Його засудили до 2 років службового обмеження з відрахуванням в дохід держави 10% із суми грошового забезпечення.

