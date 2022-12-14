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В Україні мінус різко зміниться на плюс: народний синоптик розповів, коли прийде потепління

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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В Україні мінус різко зміниться на плюс: народний синоптик розповів, коли прийде потепління

Фото: УНІАН

Щоправда затримається потепління також ненадовго.

До України після морозної погоди знову прийде суттєве потепління.

Про це ТСН.ua повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

Так, за його прогнозом, вже від 15 грудня в усіх регіонах країни очікується різке потепління та дощі в вперемішку з мокрим снігом.

"Від 15 грудня температура повітря в Україні підніметься до +3+8 градусів. На заході та півночі буде трохи холодніше - до +2+4 градусів", - зазначив синоптик.

Водночас Щедрін уточнив, що потепління протримається в Україні до 20 грудня, після чого - від 20-22 грудня знову повернуться морози до мінус 5-11 градусів.

Прогноз на зиму 2022-2023

Нагадаємо, що раніше Станіслав Щедрін зазначав, що ця зима в Україні буде переважно теплою та багатою на опади. В Укргідрометцентрі також повідомляли про теплу зиму 2022-2023. Водночас синоптики також наголошували, що періоди з міцними морозами також будуть, проте вони будуть короткотривалими, а морози вдарять на рівні мінус 15-20 градусів.

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Дата публікації
Перегляди
776
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