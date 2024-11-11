Мобілізація по-новому: Генштаб запровадив важливі зміни у ЗСУ

Від першого листопада Генштаб продовжив підготовку мобілізованих до 45 днів замість тридцяти. Обіцяють збільшити кількість годин для стрільбищ і запровадити нові десципліни. Так, як у навчальних центрах для українських десантників. Адже там уже давно готують універсальних солдатів-штурмовиків, які можуть працювати у будь-якій місцевості і виконувати різні завдання: від штурму будівлі до окопів ворога.

Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко побачила, як за новою програмою тренуються мобілізовані, яким уже за тиждень на фронт.

На навчаннях - все так, як в справжньому бою. І хоч тут немає реальної загрози обстрілу, всі ймовірні дії ворога імітують інструктори, але поблажок бійцям жодних. Захисників України навчають проходити мінні поля, вправлятись з дронами та РЕБ.

В Україні збільшили підготовку мобілізованих

Від початку повномасштабної війни у навчальних центрах програму змінювали декілька разів. Раніше це було два тижні на полігоні, де новобранців вчили стрільбі та медицині. Потім тривалість підготовки збільшили до місяця. І з першого листопада цього року знову змінили. Тепер до 45 днів новомобілізовані украінці вчитимуться воювати.

У Генеральному штабі обіцяють збільшити кількість набоїв для стрільби майже вдвічі. І додати до програми навчань нові елементи. У десантно-штурмових військах кажуть, вони модернізували курс для новобранців давно.

"Якщо занять з вогневої підготовки було 8, а зараз будуть 13, то відповідно і якість буде набагато вище", - каже Святослав Заєць, заступник командира з підготовки десантно-штурмових військ.

Десантники - не лише стрільці-піхотинці, а універсальні солдати і штурмовики, які повинні працювати на будь-якій місцевості. Тож зібрали побажання від бригад, які стоять на лінії фронту і впровадили їх в оновлений курс новобранця.

Навчання мобілізованих

Дестаників вчать стріляти в дуелі, фактично один в одного. Це новий елемент підготовки під час базової для того, щоб здолати страх стріляти у ворога і для того, щоб прицільно і зблизька бачити ціль. Як штурмувати будівлю, окоп чи навіть нору, в якій може ховатись ворог. Облаштувати звʼязок у полі чи знищити дрон, який кружляє над позицією. Усе це новобранці вже вивчили. Їм за тиждень їхати на фронт. І хоч реальна війна відрізняється від навчань, але майбутні воїни кажуть, що тепер почувають себе впевнено.

Мобілізація по-новому: як навчають бійців, яким за тиждень на фронт

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 11 листопада 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

Читайте також: