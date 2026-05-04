В Україні суд заборонив моделі працювати в ІТ-сфері: що вона накоїла

В Україні покарали вебмодель / © pexels.com

Реклама

У Дніпрі до іспитового терміну засудили модель, яка працювала у вебстудії та транслювала відео інтимного характеру на спеціалізованому сайті.

Про це йдеться у вироку Шевченківського районного суду м.Дніпра.

Вербування та «онлайн-виступи»

Як встановив суд, у травні 2024 року дівчина дізналася про існування сайту, де користувачі платять за віртуальне спілкування з оголеними дівчатами. Діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, яка орендувала приміщення під вебстудію, дівчина зареєструвала профіль під псевдонімом.

Реклама

«Підсудна, перебуваючи в режимі реального часу з відвідувачами вказаного сайту, шляхом транслювання у режимі реального часу, оголилася на камеру та демонструвала свої статеві органи», — йдеться у матеріалах суду.

Мистецтвознавча експертиза підтвердила, що зафіксовані під час трансляції файли дійсно мають порнографічний характер.

Позиція обвинуваченої

Дівчина не оскаржувала фактичних обставин справи та повністю визнала свою провину. У суді вона пояснила, що усвідомлює протиправність своїх дій.

«Підсудна свою провину визнала повністю, щиро каялася і усвідомлюючи в повному обсязі свої протиправні діяння та посилаючись на відсутність намірів в подальшому вчиняти подібне, просила не призначати їй покарання, пов`язаного із позбавленням волі».

Реклама

Рішення суду: заборона на ІТ та великі витрати

Суд врахував «щире каяття» та відсутність судимостей у минулому. Дії кваліфікували за ч. 3 ст. 301 КК України (виготовлення та розповсюдження творів порнографічного характеру за попередньою змовою групою осіб).

Згідно з ухвалою суду:

Дівчину визнано винною та призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі .

На підставі ст. 75 КК України її звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік .

Дівчину позбавили права обіймати посади, пов’язані з ІТ-технологіями, або займатися діяльністю з поширення інформації на вебресурсах строком на 1 рік.

Засуджена має сплатити на користь держави 30 291 грн за проведення комплексних комп’ютерно-технічних та мистецтвознавчих експертиз.

Суд також зарахував дівчині термін перебування під домашнім арештом під час досудового розслідування. Наразі вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Новини партнерів