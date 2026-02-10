В Україні може різко здорожчати "продукт номер один": якою буде його вартість

В Україні може здорожчати хліб / © Pixabay

В Україні може зрости вартість «продукту номер один» — хліба. Все через нестачу робочих рук, підняття цін на електроенергію та необхідність використовувати генератори під час аварійних знеструмлень.

На скільки саме зростуть ціни та якими будуть до кінця року — з’ясовувала кореспондентка ТСН Олена Лоскун.

Крафтова випічка: яка ціна

У селі Витачів на Київщині місцева крафтова пекарня вже давно стала магнітом для туристів. Тут хліб готують у печах на дровах, але навіть такий автентичний метод не рятує від загальноекономічних тенденцій.

Олександр Собко, власник пекарні: «Оскільки ми про смаки — не про ціну, то хліб у нас дорожчий. Ціна на хліб стартує від 50-80 грн за одиницю і може сягати 220-230 грн».

Олександр розповідає, що востаннє піднімали ціни восени — на 10-20%. Зараз найбільша проблема — вартість дров та електрики для роботи під час знеструмлень.

Поки що в цій пекарні чергове підвищення не планують, але ситуація в галузі загалом куди напруженіша.

Промислові прогнози: плюс 5% вже у лютому

У Всеукраїнській асоціації пекарів кажуть: стримувати ціни стає неможливо. Крім інгредієнтів, тиснуть тарифи на світло та необхідність бронювання працівників, що вимагає підняття офіційних зарплат.

Олександр Тараненко, перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів України: «Нещодавно було ухвалено рішення про збільшення тарифів на електроенергію. Це спричинить зростання витрат приблизно на 30%. Порахували збільшення фонду зарплати — тільки ці два фактори собівартість збільшили десь на 4%. А крім того — робота на генераторах, збільшення цін на інші складові… У середньому десь на 6-7% збільшилася собівартість тільки після Нового року».

Як це позначиться на гаманцях? Пекарі вважають, що підвищення на 5% не буде катастрофічним.

Олександр Тараненко: «Зараз відпускна ціна батона 25 грн неупакованого, 30 — упакованого. Якщо 5 відсотків — це буквально там 1-1,5 грн. Той самий пенсіонер чи пенсіонерка споживає 5-6 батонів за місяць. Це призведе до збільшення витрат там на 5-7 грн на місяць».

Думки покупців та прогнози аналітиків

Покупці, попри власну скруту, намагаються ставитися до ситуації з розумінням.

Гендиректор НДІ «Украгропромпродуктивність» Володимир Івченко зазначає, що динаміка здорожчання 2026 року залежатиме від ситуації на фронті.

Володимир Івченко, гендиректор НДІ «Украгропромпродуктивність»: «Якщо закінчиться війна — це буде сценарій незначного підвищення ціни, стабілізація в межах 10-12%. Якщо війна буде тривати, мабуть, залишиться динаміка, яка була 2024-2025 років — десь у межах 15-18%».

Допомога уряду

В уряді наголошують: регулювати ціни безпосередньо не можуть, адже бізнес приватний. Проте держава розширює програми підтримки.

Тарас Висоцький, заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства: «Підприємствам треба мати кошти, щоб виплачувати зарплати і не бути банкрутами. Роблячи регулювання, тоді треба було б робити дотації — компенсувати. Уряд розширив програми пільгового кредитування для енергозабезпечення, збільшив суму максимального кредиту з 150 до 250 млн грн».

Попри всі труднощі, пекарі запевняють: без хліба країна не залишиться.

Власник пекарні Олександр із Витачева навіть готовий на крайній крок: «Ми можемо забезпечити від 5 до 7 тисяч мешканців хлібом щоденно, якщо перекваліфікуємося у соціальну пекарню».

