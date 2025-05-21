В Україні може залишитися лише 15 млн населення: демограф пояснив похмурий прогноз

Олександр Гладун

Реклама

Демограф Олександр Гладун спростував прогноз ООН, що до 2100 року в Україні буде лише 15 млн населення. Він зазначив, що ці дані не варто сприймати як істину, а лише як попередження.

Про це він сказав в інтерв’ю ТСН.ua.

Експерт зазначив, що реальність прогнозу від ООН малоймовірна.

Реклама

«Я гадаю, що реальність такого прогнозу малоймовірна. Тут варто розуміти саму суть демографічного прогнозу. А його можна поділити на три категорії. Перший — це короткотерміновий прогноз на 3–5 років, він доволі точний. Другий — середньостроковий прогноз, до 15 років. Їхня точність менша, і вони використовуються для розробки перспективних планів в економічній і соціальній сферах, щоб мати уявлення, що буде з державою у цей період. Третій — довгостроковий прогноз на 50 чи 100 років. Їх варто розглядати як прогнози-попередження. Що буде з країною чи містом, якщо нічого не змінювати. Довгострокові прогнози слугують стимулом для того, щоб розробляти демографічну політику так, щоб такі прогнози не реалізувалися», — сказав він.

Більше читайте за посиланням: Демографічна криза в Україні: чи є дно та яким буде населення 2041 року