В Україні різко здорожчає популярний продукт: на скільки можуть зрости ціни

В Україні зросте ціна на хліб. Підвищити вартість буханця диктують нинішні умови, кажуть виробники. У пекарів це перебої в електроенергії, нестача борошна і працівників. Тому прогнозують підвищення на 30 відсотків. Натомість в економістів та урядовців подібна агрументація, викликає сумніви.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маріам Оганнисян.

Пекарі розказали, чому здорожчає хліб

До повномасштабного вторгнення вироби цього хлібозаводу була представлена по всій Україні. І навіть закордоном. Та "Гради" окупанта знищили частину виробництва. З нульового рівня підприємству вдалося піднятися. Найближчим часом відновлять і ринки збуту. Але проблеми з рентабельністю залишились. Тому, кажуть, ціну свого хліба завод буде змушений підвищити.

"Зерно здорожчало майже вдвічі, відповідно борошно, як похідне від цього здорожчало. Наша продукція не могла відчути цього на собі ці зміни", - каже директорка хлібзаводу Олена Тараненко.

Ціна хліба зросте на всіх заводах. І причина цьому не лише зростання вартості основної складової – борошна. Серед аргументів у хлібопеків це ще перебої зі світлом та брак персоналу. Тому вартість буханця оцінюють на 30 відсотків більше.

"Збільшилась ціна на борошно на третину, подорожчали олія, цукор на 10 відсотків, подорожчала електрика. На сьогоднішній день всі прекрасно розуміють, що підняти ціни на 30% такого не буде , але поступово на цю ціну можуть вийти найближчі кілька місяців", - каже президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дудченко.

Випікання хліба

Що кажуть економісти

Втім, цю арифметику ставлять під сумнів економісти. Критичних підстав, щоб хліб подорожчав на 30 відсотків фахівці не бачать. У них свої цифри та аргументи.

"Тоді, коли інфляція було 27 відсотків, у нас хліб дорожчав максимум на 2 відсотків в місяць. У 2023 році ми зібрали врожаю більше, ніж очкувалося. Підвищення цін і тарифів на електричну енергію для населення жодним чином не стосується бізнесу. Бізнес як отримував по ринковим цінам так і отримує", - каже економіст Олег Пендзин.

Не погоджуються з виробниками і в профільному міністерстві. Продовольчого зерна вистачає. Минулого року пшениці зібрали 22 мільйона тон. Щоправда, на міжнародних ринках сировина подорожчала на 10-15 відсотків. Цю тенденцію відчув і внутрішній споживач. Але цей фактор тимчасовий, і буде тривати до збору нового врожаю.

"Ми бачили розрахунки 7-10 відсотків в найближчий період. Насправді історично таких різких, щоб прямо 30 відсотків прецедентів не було", - каже в.о міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

Подібні заявив від хлібопеків лунають кожного року. Ті завжди бояться, що борошна забракне. І завжди перестраховуються. Буханець може подорожчати, але не більше 5-10 відсотків. І цьому є економічне обгрунтування: а саме перебої зі світлом та інфляція.

Хліб здорожчає в ціні вже найближчим часом, але це буде не більше 10 відсотків. І за словами фахівців, подорожчання торкнеться не лише буханця, а й значної частини продуктів.

Випікання хліба

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