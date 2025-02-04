В Україні можна за державний кошт зробити штучне запліднення: що відомо

Програма штучного запліднення в Україні діє від травня минулого року. В Кабміні розраховують, що щороку так народжуватиметься 10 тисяч малюків.

Тепер стати батьками за допомогою штучного запліднення можна за підтримки державного фінансування. Цим вже скористалися майже дві тисячі родин. І перші двоє дітей уже навіть народились. Україна цьогоріч вдвічі збільшує фінансування цієї програми. І розширила до 20 мереж клінік, де це можна зробити.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Березівської.

Анастасія розповідає, що про народження дітей мріяла останні 4 роки. Їй 25 років, чоловікові - 33. Останні роки родина обстежувалася, лікувалася та збирала кошти на штучне запліднення. В них вже був запланований візит до лікаря-репродуктолога у приватній клініці. вже там вони дізнаються, що можуть скористатися послугою безоплатно за державною програмою допоміжних репродуктивних технологій.

Анастасія з чоловіком

Ця програма діє з березня минулого року. Спочатку в ній було лише 6 клінік, зараз їх вже 20, серед яких більшість - це приватні. Саме в одну з них і потрапила Настя. Нині вона вже на 5 місяці вагітності. Виконує усі рекомендації і намагається менше хвилюватись через звуки ворожих "Шахедів" та вибухів, аби не нашкодити дитині, на народження якої вдома чекає велика родина.

Торік за державні кошти вдалося завагітніти 1108 українкам. Загалом звернулися майже 2 тисячі. Цією програмою можуть скористатись сімейні пари в офіційному шлюбі, коли в одного з партнерів безпліддя - це підтверджений діагноз, а вік майбутньої мами - до 40 років. Направлення у клініку виписують сімейний лікар або гінеколог.

Держава гарантує оплату одного повного циклу запліднення - це понад 80 тисяч гривень. Якщо вагітність не наступила, можна спробувати ще раз. Лікарі все ж визнають - є моменти, за які пацієнтам доводиться доплачувати.

У Міністерстві охорони здоровя констатують - щомісяця збільшується кількість пар, які хочуть скористатися програмою.

Цього тижня у Львові з пологового виписували Юстинку і Матвійка. Вони стали першими, хто з'явився на світ за допомогою цієї програми: Юстинка мала вагу при народженні 2 кг 220 г, Матвій – 2 кг 170 г.

Двійнята народилися у родині вчителів. Мамі - 35 років і останні роки усі спроби завагітнити були марними. Про штучне запліднення не думала, бо сума для сімейного бюджету була непідйомна. Отже, як тільки почули про державну програму, одразу звернулися і все вийшло з першого разу.

Скільки пар скористалось програмою

В уряді розраховують - щороку за такими державними ЕКЗ буде народжуватись 10 тисяч малюків.

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