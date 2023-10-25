В Україні можуть дозволити чоловікам виїжджати за кордон: які умови передбачено

Про що йдеться в документі, які умови придумали для чоловіків, які хочуть виїхати за межі країни під час війни, та наскільки ймовірне ухвалення законопроєкту.

В Україні чоловікам хочуть дозволити виїжджати за кордон під час дії воєнного стану, але, звісно, за певних умов. Законопроєкт уже зареєстрували у Верховній Раді, проте на голосування ще не виносили.

Подробиці з'ясували журналісти ексклюзиву TSN.UA.

За яких умов можуть дозволити виїжджати за кордон

Спокійно виїжджати, а головне – законно, і так само повертатися до України, не турбуючись про ймовірну відповідальність за незаконний перетин кордону. Законопроєкт №8029, який має дозволити це робити, з’явився в Раді не так давно, його зареєстрував нардеп від фракції “Слуга народу” Георгій Мазурашу.

У документі пропонується внести зміни до правил перетину кордону під час воєнного стану й надати право виїзду всім військовозобов’язаним чоловікам віком від 18 до 60 років за наявності хоча б одного документа із запропонованого переліку.

Отож, на руках має бути: рішення органу державної влади про офіційне відрядження за кордон, це стосується гуманітарних вантажів, навчання чи вступу до закордонного вишу. Письмове погодження на виїзд за кордон також може надати сам Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Якщо ж ви не підпадаєте під жодну з категорій, яка має право на виїзд, то вихід однаково є.

Якщо законопроєкт ухвалять, то для законного перетину вам потрібно буде відкрити рахунок в одному з державних банків України з гарантійним внеском у 12 945 гривень, а потім щомісяця, під час перебування за кордоном, на рахунок потрібно буде вносити 1 306 гривень 50 копійок, водночас банку потрібно дати дозвіл переказувати ці внески на спецрахунок Збройних сил України.

Є умови повернення і для чоловіків, які виїхали за кордон незаконно

До речі, вигадали і як вчинити з тими, хто знайшов не зовсім законний спосіб виїхати за кордон.

Такі собі “добровільні внески” потрібно буде сплатити всім, хто захоче повернутися до України і не зможе довести законність свого виїзду. Це також пропонують вирішувати фінансами. Але таким чоловікам з гаманця потрібно буде дістати більше грошенят.

За кожен місяць поза межами України вони мають переказати на спецрахунок ЗСУ по 25 890 гривень. Нагадаємо, що заборонили чоловікам виїжджати за кордон від першого дня повномасштабного вторгнення, відтоді суспільство розділилося на два табори: одні з таким рішенням згодні, адже вважають, що всі чоловіки мають захищати країну, інші рішення вважали незаконним. Про це, до речі, твердили й адвокати.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко / Фото: МВС

Як хотіли карати раніше

У травні були розмови про те, що ті, хто незаконно виїхав, нестимуть покарання після повернення. Про це, зокрема, заявляв і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

“На сьогоднішній день таких правил та обмежень не встановлено, але я думаю, що після закінчення війни держава зробить усе для того, щоб кожному громадянинові нагадати, що він робив під час війни. Маю на увазі тих, хто нелегально перейшов кордон. Я думаю, це буде закон. Вони мають відповісти за порушення закону. Я думаю, кожен громадянин цього хоче і зрозуміє державу, якщо будуть якісь обмеження щодо подальшого пересування цих громадян щонайменше за кордон”, – заявив Клименко.

Заборони породили більше корупції

Водночас такі заборони породили ще більше корупції в ТЦК. Охочих втекти було вдосталь, як і тих, хто хотів їм допомогти, звісно, за винагороду. Тож військкомів і зараз регулярно ловлять на хабарях, а під час перевірок виявляють мільйонні статки, походження яких начальники терцентрів пояснити не можуть.

Військком Борисов / Фото: скриншот з відео

Найвідоміші хабарники

"З найвідоміших ви точно пам’ятаєте військкома Борисова. НАЗК, до речі, перевірило і його підлеглого, заступника і водночас начальника сектору комплектування Одеського обласного військкомату Дениса Галушка. І тут фахівці теж виявили ознаки корупційного кримінального правопорушення, бо де взялося 14 млн грн – питання, на яке Галушко відповіді не знайшов", – нагадує журналістка Вікторія Гнатюк.

Згодом у жовтні ознаки незаконного збагачення НАЗК виявило і в начальника Малиновського районного ТЦК Одеси В’ячеслава Кушнерова. Йшлося про майже 47 млн грн. І це ми лише про одну область згадали, а говорити про ці скандали можна довго, як і про свавілля ТЦК, коли представники терцентру тягнуть чоловіків силоміць до авто і потім незаконно утримують.

Можна припустити, що, можливо, і ухилянтів було б менше, якби вони були впевнені у своїй безпеці, навчанні та екіпіруванні. Ознак, чому так стається, що чоловіки готові перепливати річки, аби лише не йти на війну – багато.

"Але не забуваємо головне – тим, хто тривалий час на фронті, перепочити теж потрібно, адже перемогти ворога ми зможемо лише разом", – додає Гнатюк.

Які шанси, що законопроєкт ухвалять

2022 року комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів уже розглядав цю пропозицію, але відхилив. Таку ідею не підтримали ні в Міноборони, ні в поліції, ні прикордонники, ні СБУ. Про те, що і цього разу цей законопроєкт, найімовірніше, не буде ухвалений, каже і адвокатка Марина Бекало. На її думку, він має багато недоліків.

Щоправда, дивує і сума внеску. Навіть хабарі до ТЦК за “білий квиток” чоловіки несуть у рази більші, хтось навіть був готовий заплатити 10 тисяч доларів за таку послугу. Тож нагадуємо про скандал на Вінниччині.

Адвокати в новий законопроєкт не вірять

Більшість адвокатів вважають, що законопроєкт про виїзд чоловіків за кордон за 13 тисяч гривень ухвалений не буде. Адже в разі його схвалення чоловіки можуть почати масово виїжджати з України, що принесе велику шкоду економіці і негативно вплине на темпи мобілізації.

Проте деякі нардепи вважають, що трохи менше 13 тисяч гривень за виїзд буде достатньо.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чоловікам хочуть дозволити виїзд за кордон! Умови та суми вас шокують!

Нагадаємо, законопроєкт про виїзд чоловіків за кордон не підтримують Міністерство оборони та Державна прикордонна служба.

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