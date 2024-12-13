В Україні можуть припинити виплати пенсій: хто залишиться без грошей

Українці можуть залишитися без пенсій. Подейкують, що виплати можуть припинити за рішенням територіальних органів Пенсійного фонду (ПФУ) або за рішенням суду. Втім, не все так страшно, адже зміни торкнуться лише певної категорії людей. Хто під загрозою – читайте далі в ексклюзиві ТСН.ua.

Хто залишиться без пенсії

В Україні усім літнім людям виплачується пенсійне забезпечення. Втім, у деяких випадках ця виплата може припинитись. Про це повідомили на сайті ПФУ.

Підставами для припинення виплат може стати:

призначення пенсії на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

непроходження фізичної ідентифікації;

проживання пенсіонера за кордоном;

відповідна заява пенсіонера про припинення виплати пенсії у зв’язку з тимчасовим проживанням за кордоном;

пенсіонеру наданий статус особи, зниклої безвісти за особливих обставин;

пенсіонер помер, визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим у встановленому законом порядку;

пенсіонер не отримує призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

інші передбачені законодавством випадки.

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В ПФУ наголошують, що для поновлення виплати особа має особисто звернутись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду з відповідною заявою та документом, що посвідчує особу. Пенсіонер має для цього 10 днів після з’ясування обставин, що призвели до припинення.

Що буде з пенсіями у 2025-му

Останнім часом у мережі з’явилось чимало лякалок на кшталт "наступного року з пенсіями буде тяжко" або і зовсім песимістичні – "грошей немає". Однак нещодавно президент Володимир Зеленський заспокоїв українців.

Він запевнив, що кошти для виплат в Україні є. Про це він сказав 19 листопада під час виступу у Верховній Раді.

Індексація пенсій

Примітно, що індексація пенсій у 2025 році все-таки буде. За словами експерта Інституту демографії та соціальних досліджень Лідії Ткаченко, пенсії в Україні можуть підвищити в березні приблизно на 10-12%.

Однак, навіть якщо пенсії наступного року підвищать, для більшості пенсіонерів зміни будуть незначними. Адже якщо зараз розмір виплат на рівні 3000 гривень, індексація на 12% відчуватиметься слабо.

У кого можуть забрати пенсію

Водночас у законопроєкті про державний бюджет на 2025 рік уряд пропонує забрати гроші з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців, зареєстрованих до 24 лютого 2022 року, якщо вони не пройшли ідентифікацію. Тобто, Ощадбанк зобов’яжуть переказувати залишки коштів на пенсійних рахунках ВПО, відкритих у цьому банку, назад у ПФУ.

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Крім цього, пенсіонери, які перебувають за кордоном, можуть у листопаді пройти процедуру фізичної ідентифікації та підтвердити своє право на пенсію. Виплата пенсії таким пенсіонерам здійснюватиметься на поточні рахунки банків, розташованих на території України, за умови проходження ними до 31 грудня кожного року фізичної ідентифікації.

Нагадаємо, що наступна індексація пенсій в Україні відбудеться у березні 2025 року. Попередньо, підвищення пенсій становитиме від 10 до 17%.

Трудовий стаж для виходу на пенсію

Вимоги до мінімального стажу для виходу на пенсію у 2025 році також зростуть. Якщо ви захочете вийти на пенсію у 60 років, то ваш трудовий стаж має бути мінімум 32 роки; у 63 роки – від 22 до 32 років стажу; у 65 років – мінімум 22 роки стажу.

Що пізніше пенсіонер виходить на заслужений відпочинок, то вищий розмір грошової допомоги. Тому суму виплат можна збільшити, якщо відстрочити вихід на пенсію.

Пенсійна реформа

Наступного року на українців чекають два етапи підвищення пенсій: індексація, яка відбудеться в березні, та збільшення розміру виплат для деяких пенсіонерів влітку. Втім, збільшення соцвиплат можливе після змін у законодавстві.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону "Єдині новини". За її словами, підвищення пенсій найбільше торкнеться українців, які давно вийшли на пенсію.

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"Вони всі отримають збільшення. Це буде залежати від розміру ЄСВ, який сплачується та стажу", – зазначила Жолнович, додавши, що великі пенсії урізати не будуть.

Міністерка також анонсувала пенсійну реформу, яку спочатку повинна ухвалити Верховна Рада. Старт пенсійної реформи може відбутися вже наступного року, що зазначено у законопроєкті "Про державний бюджет України на 2025 рік".

У пункті 31 цього законопроєкту Кабінету міністрів України доручається "здійснити заходи щодо запровадження від 1 липня 2025 року пенсійної реформи". В уряді та парламенті давно говорять про потребу запровадження накопичувальної пенсійної системи на додаток до солідарної, яка наразі діє в Україні.

Зокрема, пропонується частину єдиного соціального внеску (ЄСВ), яку сплачують роботодавці (22% від зарплати), спрямовувати на накопичувальний рахунок працівника. Та доповнювати цей рахунок добровільними внесками та внесками від держави. Проте, є й інші варіанти.

Накопичувальна пенсійна система

У Верховній Раді ще у квітні 2023 року був зареєстрований законопроєкт № 9212 "Про накопичувальне пенсійне забезпечення" від великої групи депутатів. Але через рік — у квітні 2024 року він не набрав у парламенті достатньої кількості голосів та був повернутий на доопрацювання. Відповідно, якщо цей законопроєкт доопрацюють та повторно внесуть на розгляд парламенту, то він буде суттєво змінений.

Згідно з першою редакцією, яка наразі є на сайті Верховної Ради, пропонується роботодавцям перераховувати частину коштів ЄСВ працівників, які ще не досягли віку 55 років, на їхні накопичувальні рахунки у такій пропорції:

у 1-й рік — 1% (з 22% ЄСВ);

у 2-й рік — 1,5%;

у 3-й рік — 2%.

Ці гроші стають власністю особи на ім’я якої відкрито накопичувальний рахунок, а спадкоємці зможуть їх отримати, якщо людина помре завчасно. При цьому передбачається, що накопичувальні рахунки "на паритетних засадах" у перші три роки буде також поповнювати держава — до 3% від розміру середньої зарплати. У законопроєкті також передбачено, що у перший рік існування такої системи держава витратить на це майже 31 млрд грн.

Працівник також зможе докладати додаткові власні гроші на накопичувальні рахунки, щоб його майбутня пенсія була вище. А накопичені на рахунках кошти планують інвестувати, щоб вони збільшувалися і таким чином перекривали темпи інфляції.

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