В Україні можуть відкрити аеропорт: чи реально це наразі та які ризики для пасажирів

Відома авіакомпанія готова відновити сполучення з Україною. Однак, для цього потрібні певні умови.

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Авіасполучення з Україною

Угорська авіакомпанія Wizz Air заявила про готовність відновити авіасполучення з Україною. Однак, лише після припинення вогню. Про це заявив генеральний директор компанії Йожеф Вараді, повідомляє Reuters.

Зазначається, що Wizz Air має намір відновити авіасполучення з Україною після офіційного оголошення про припинення вогню. За словами Вараді, протягом шести тижнів після відкриття повітряного простору компанія планує відновити близько 30 маршрутів. А до війни лоукостер був №3 на українському ринку.

Відкриття аеропортів в Україні

В Україні вже майже 3 роки цивільні польоти залишаються скасованими через повномасштабне вторгнення Росії і закрите небо. Однак час від часу в інформаційному просторі з'являються повідомлення про можливість відкриття аеропортів у західних регіонах країни, оскільки там, як вважають, ситуація безпечніша. До слова, нещодавно стало відомо, що міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького можуть відкрити під час війни.

Про це заявили в аеропорту, коментуючи можливість відновлення рейсів у воєнний час в Україні. В аеропорту зазначають, що вивчають можливість відкриття рейсів цивільної авіації під час воєнного стану за умов забезпечення усіх вимог безпеки для літаків, пасажирів та інфраструктури. Про це повідомляє пресслужба летовища у Facebook.

ТСН.ua поцікавився у авіаційного експерта Валерія Романенка, наскільки можливим є відновлення польотів зі Львова під час війни та які існують плюси та мінуси.

Експерт наголосив, що питання відновлення роботи аеропорту "Львів" полягає в головному – безпеці польотів.

Етапи злету і приземлення – це найскладніші моменти для екіпажів літаків. Робота в таких умовах для льотного персоналу перетвориться у суцільний стрес з купою небезпек. Хоча зазначає, що зустрічав молодих пілотів, які готові літати навіть у таких умовах. До речі, 15 січня ворог атакував крилатими ракетами та дронами саме цей регіон України.

Як має відбуватися евакуація з літака

Експерт нагадав правила евакуації пасажирів з літака, якщо на борту, який перебуває на землі, виникає якась проблема.

Фахівець зауважив, що сідати у Львові будуть літаки не менші ніж Boeing 737 чи Airbus 320, а це до 200 людей на борту.

Більш реально провести таку евакуацію у разі нальоту "Шахедів" або ж атаки крилатими ракетами, які до Львова летять годинами. А в разі удару аеробалістичними ракетами типу "Кинджал" йдеться про підльотний час у 10-12 хвилин.

Чи з’явиться потрібна кількість пасажирів

Валерій Романенко зазначив, що в разі відновлення польотів з аеропорту "Львів" великого потоку пасажирів там не буде. Тому навряд чи аеропорту потрібно навчати додатковий персонал.

Чому небезпечно "світити" розклад польотів

Ще одна проблема: в разі відновлення польотів їх розклад буде в загальній доступності. Експерт додав, що ворог також може впливати й на ритмічність роботи летовища.

Чи буде відкриття аеропорту економічно доцільним

Валерій Романенко додав, якщо вже відкривається аеропорт, то відкриття має бути економічно доцільним. А щоб це було так, треба, щоб аеропорт "Львів" виконував хоча б десяток рейсів щоденно.

Коли запрацює аеропорт "Бориспіль"

Торік повідомлялося, що міжнародний аеропорт "Бориспіль" повноцінно запрацює лише за умови повної безпеки в повітряному просторі України. Нині ж аеропорт намагається зберегти кваліфікацію персоналу, щоб бути готовим до відновлення роботи в будь-який момент. Про таке поінформував генеральний директор "Міжнародного аеропорту Бориспіль" Олексій Дубревський.

Дубревський розповів, що нині до роботи аеропорту залучені 3 тисячі 505 працівників.

Дубревський наголосив, що про повноцінне відновлення роботи міжнародного аеропорту наразі не йдеться.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ, а раніше заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга заявив, що аеропорт "Бориспіль" став першим об'єктом, який закрили через початок повномасштабної війни. Однак він буде першим, який відкриють, щойно дозволить безпекова ситуація.

Своєю чергою очільник ОП Андрій Єрмак нагадав, що о 03:00 24 лютого 2022 року з "Борисполя" вилетів останній пасажирський літак, і висловив переконання, що невдовзі аеропорт знову відправлятиме та прийматиме повітряні судна.

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