В Україні можуть заборонити чоловікам вступати до університетів під час воєнного стану: що відомо

Згідно зі законодавством студенти денної форми навчання в Україні мають право на відстрочку від мобілізації. Цим правом користуються та іноді зловживають військовозобов'язані чоловіки. У Мережі здійнявся ажіотаж — телеграм-канали масово поширюють новину про те, що чоловікам нібито можуть заборонити вступати до університетів.

ТСН.ua разом із адвокаткою Мариною Бекало розбиралися, чи можливо обмежити право на освіту під час воєнного стану, чи допоможе це вирішити проблеми призивної кампанії та до яких наслідків може призвести.

Чи можливо обмежити право на освіту, гарантоване Конституцією?

Так, можливо. У зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина зокрема, що передбачені статтею 53 Конституції України, яка стосується права на освіту. Однак такі обмеження мають бути передбачені спеціальним законодавством.

"Теоретично внести зміни до Закону Україну "Про освіту", обмеживши право чоловіків призовного віку вступати до навчальних закладів, звичайно можливо. Але є всі підстави, що Конституційний суд визнає такі норми неконституційними. Адже це не тільки порушення конституційних прав громадян, тут зачіпаються інтереси держави", — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Чи вирішить обмеження проблеми призовної кампанії?

Адвокатка має сумніви, що обмеження в праві на навчання чоловіків вирішить проблеми призовної кампанії, з якою не можуть впоратися ТЦК СП через відсутність чіткого врегулювання вручення повісток військовозобов'язаним. Крім того, такі обмеження можуть призвести до дефіциту кадрів в майбутньому, зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

"Адже окрім потреб в оборонній сфері, Україна має розвивати свою економіку, а без кадрового потенціалу це неможливо. У нас багато ресурсів вже втрачено, і завдяки виїзду молодих людей за кордон через війну", — каже ТСН.ua адвокатка.

Які наслідки може мати обмеження чоловікам вступати до навчальних закладів?

Наразі законопроектів, які б забороняли вступати чоловікам в навчальні заклади, немає. Вступна кампанія в деяких навчальних закладах вже почалася. І, скоріше за все, таких змін не буде, адже це призведе не тільки до хвилювань в суспільстві, але й до реальних кадрових проблем в майбутньому, вважає Марина Бекало.

"І це всі розуміють, адже крім осіб, які вступають в навчальні заклади для отримання відстрочки, ще є молодь — хлопці від 18 років, які мають навчатися та здобувати майбутню професію. Держава не може обмежувати молодь у навчанні. Це рубання гілки, на якій сидиш", — додала ТСН.ua адвокатка.

Як припинити зловживання правом на відстрочку?

Для того, щоб припинити зловживання чоловіками правом на відстрочку, достатньо посилити правила військового обліку, який мають вести навчальні заклади, вже на етапі вступу до закладу, та збільшити вступні вимоги для абітурієнтів. І тоді не буде ризиків визнання змін до Закону України "Про освіту" неконституційними, пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

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