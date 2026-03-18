В Україні можна отримати 2 мільйони гривень на купівлю житла: хто претендує

В Україні виділятимуть гроші на купівлю житла

Реклама

Заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль розповіла, що внутрішні переселенці в Україні можуть отримати сертифікат у розмірі 2 мільйони гривень для придбання житла.

Про це вона сказала в етері ТСН.

Валерія Коваль зазначила, що така допомога може стимулювати українців повертатися з-за кордону.

Реклама

«Держава реалізувала можливість отримати сертифікат на 2 мільйони гривень для купівлі житла або погашення іпотеки. Там є різні варіанти отримання. Цей сервіс уже працює, тобто заяви вже подаються. Він доволі популярний, у нас уже 33 тисячі заяв поданих», — пояснила вона.

Посадовиця додала, що кошти для людей бронюватимуть.

«І наступний саме етап — це бронювання коштів, тому що очевидно, що ці 2 мільйони гривень українці витрачатимуть протягом якогось періоду часу. Умовно, є українець, який уже готовий купляти житло, є хтось ще думає або підбирає, тому для того, щоб було розтягнуто в часі витрачання коштів, запроваджено і бронювання цих коштів для того, щоб у момент, коли ти вже прийдеш до нотаріуса, будеш оформляти майно, в тебе ці кошти були. Ось якраз це наступний етап нашої реалізації, який ми будемо робити», — сказала вона.

Раніше ТСН повідомляла, що від кінця лютого 2026 року в Україні стартує реальне фінансування програми житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб, які мають статус учасника бойових дій (УБД) або інвалідність внаслідок війни. Проте шлях до власного дому для тисяч захисників перетворився на чергові «кола пекла» через технічні збої в реєстрі та бюрократію.