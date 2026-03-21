В Україні можна отримати 25 мільйонів гривень: хто на це претендує

Минула зима вкотре довела: утеплений дім та власна генерація — це не розкіш, а питання безпеки. Цьогоріч держава суттєво збільшила підтримку енергоефективних проектів. Тепер ОСББ можуть отримати до 25 мільйонів гривень на термомодернізацію та ще 4 мільйони на сонячні станції чи генератори.

Кореспондент ТСН Ігор Бондаренко відвідав міста, де мешканці вже забули про холодні стіни та космічні рахунки.

Новояворівськ: місто, де ОСББ перемогли ЖЕКи

Львівське містечко Новояворівськ стало першим в Україні, де модернізацію проводять цілими кварталами. Тут у кожному будинку створено ОСББ, а кожна сьома багатоповерхівка утеплена за найвищими стандартами.

Володимир Паславський, житель Новояворівська: «Раніше квартира пліснявіла, все текло зі стін, був холод — ми просто виживали. Тепер поставили нові вікна, двері, зробили фасад. Поштовхом став ЖЕК, який нічого не робив, і приклад сусідів, чиї будинки після модернізації стали виглядати як новобудови».

За словами заступниці міського голови Галини Джулай, термомодернізація разом із встановленням ІТП (індивідуальних теплових пунктів) дозволяє мешканцям економити від 30 до 50% на опаленні.

«Китайська стіна» з сонячною енергією

У Івано-Франківську взялися за надскладний об’єкт — будинок довжиною пів кілометра на 13 під’їздів, який у народі звуть «китайською стіною». Більшість робіт виконували вже під час повномасштабної війни.

Оксана Іванюк, голова ОСББ: «Взимку температура в квартирах не опускалася нижче 20 градусів. За січень моя квартира спожила лише 91 куб газу на все: опалення, гарячу воду та їжу».

Експерти наголошують: сучасні матеріали, як-от спеціальні покрівельні мембрани замість руберойду, хоч і дорожчі на 30%, але служать понад 25 років без ремонту.

Скільки це коштує і як отримати гроші?

Сьогодні діють дві основні програми підтримки від Фонду енергоефективності:

Програма На що дають гроші Максимальний грант «Енергодім» Утеплення фасадів, дахів, заміна ІТП, вікон, труб до 25 млн грн «Гріндім» Сонячні станції, теплові насоси, генератори до 4 млн грн

Мешканцям термомодернізація обходиться приблизно у 30% вартості проекту. У середньому це 30–40 тисяч гривень з квартири, які можна сплачувати впродовж 5 років (близько 700 грн на місяць). Решту 70% покриває держава та міжнародні донори.

Чому варто починати вже зараз?

Березневе сонце вже почало допомагати енергосистемі, але наступна зима близько. Найменша вартість енергії — це та, яку ми змогли заощадити. У 2026 році процедуру подачі документів максимально спростили, а термін реалізації проектів збільшили до року.