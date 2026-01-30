Як отримати 300 тисяч гривень на генератор: кому дадуть гроші і що для цього потрібно

Багатоповерхівка у Києві / © ТСН

Від 100 до 300 тисяч гривень на придбання автономних джерел електроенергії можуть отримати жителі багатоповерхівок. Відсьогодні співвласники багатоквартирних будинків мають можливість подати заявку на одержання грошей від держави для закупівлі генераторів, інверторів, акумуляторів та сонячних панелей. Кошти обіцяють перераховувати оперативно — протягом 5 днів.

Як працює програма та хто вже скористався альтернативою — з’ясовував кореспондент ТСН Ігор Бондаренко.

Досвід Позняків

Будинок на столичних Позняках, який нещодавно постраждав від атаки «Шахеда», раніше був лідером з енергоефективності. Зараз сонячні панелі на ньому сусідують із чорним отвором від прильоту. Проте саме автономні технології рятують людей від замерзання.

Валерій Нікітченко, голова ОСББ: «Якщо б не було генератора та утеплення, ми б уже давно злили воду і шукали інше місце для життя. Зараз у нас немає електроживлення будинку від мережі, але насоси працюють, і будинок має тепло».

Щоб забезпечити одну секцію будинку автономним живленням на 60 кВт, мешканці збирали 600 тисяч гривень. Проте таких секцій три, і сума у понад мільйон гривень для людей є непідйомною. Саме тут на допомогу має прийти нова державна програма.

Скільки грошей дає держава?

Сума допомоги залежить від розміру та поверховості будинку:

100 тисяч грн — для будинків до 6 поверхів;

200 тисяч грн — для будинків до 16 поверхів;

300 тисяч грн — для будинків від 17 поверхів або тих, що мають більше трьох під’їздів.

На ці кошти можна купити не лише генератори, а й інвертори, акумулятори, сонячні панелі та блоки керування ними.

Автономність для ліфтів та інтернету

Жителі одного з київських ЖК вже «наколядували» 600 тисяч гривень на систему, що живить ліфти, піднімає воду на 25 поверх та забезпечує інтернет. Тепер планують заживити ще й котельню.

Олександр Скіпчак, житель ЖК «Варшавський»: «Ми плануємо зробити резервне живлення для котельні, там потужність 50 кіловат. Розглядаємо потужний генератор, який буде підключений до насосів опалення».

Як подати заявку: покрокова інструкція

У Мінрозвитку пояснюють: пріоритет надаватиметься тим, хто вже має рахунок на обладнання, який потрібно сплатити.

Хто подає: ОСББ, керуючі компанії або обслуговуючі кооперативи. Де: Через портал «Дія» або офіційний сайт програми «СвітлоДІМ». Що потрібно: Електронний підпис, спецрахунок в «Ощадбанку», техпаспорт будинку та перелік обладнання. Терміни: Гроші надходять протягом 5 днів після схвалення. Після купівлі є 30 днів на подачу звіту.

Олексій Кулеба, віцепрем'єр-міністр із відновлення України: «Це допоміжний спосіб для людей, які почали збирати гроші, їм не вистачає певної суми — і держава дає допомогу».

Програма вже стартувала в Києві та області. Наступними стануть прифронтові регіони. Перші 800 мільйонів гривень уже зарезервовані в бюджеті, а перші 500 заявок — зареєстровані.

