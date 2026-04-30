В Україні хочуть суворо карати водіїв електросамокатів за порушення: депутатка розповіла подробиці

В Україні депутати готують закон щодо відповідальності водіїв електросамокатів

Користувачі електросамокатів, моноколес та електровелосипедів невдовзі можуть отримати чіткий правовий статус та нести повну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Законопроєкт №3023, який роками чекав на розгляд, пройшов етап внесення правок.

Відповідальність на рівні з водіями авто

Суть законопроєкту полягає в тому, що всі власники персонального легкого електротранспорту автоматично стають повноправними учасниками дорожнього руху. Це означає, що відтепер вони не вважатимуться пішоходами, а нестимуть таку саму відповідальність за безпеку на дорозі та тротуарах, як і водії автомобілів.

Чому документ «завис» у парламенті?

Законопроєкт був зареєстрований у Верховній Раді ще в лютому 2020 року і навіть пройшов перше читання. Проте велика кількість необхідних правок затримала його остаточне ухвалення.

Як пояснила Оксана Савчук, голова підкомітету з питань безпеки дорожнього руху та безпеки на транспорті, актуальність закону зростає щовесни через травматизм на дорогах.

«На засіданні підкомітету з безпеки дорожнього руху у жовтні 2025 року було розглянуто усі внесені правки і ми рекомендували Комітету з питань транспорту та інфраструктури розглянути оновлений документ на засіданні комітету», — повідомила Савчук у коментарі ТСН.ua.

Чого чекати користувачам?

Оновлений закон має на меті:

Визначити чітке поняття користувача персонального електротранспорту.

Встановити правила пересування містом для самокатів та моноколес.

Забезпечити юридичну базу для покарання за спричинення аварійних ситуацій.

Найближчим часом Комітет з питань транспорту має розглянути оновлену редакцію документа перед винесенням його на фінальне голосування до сесійної зали.

Новини партнерів