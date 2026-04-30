В Україні хочуть суворо карати водіїв електросамокатів за порушення: депутатка розповіла подробиці
У Верховній Раді готують до другого читання закон про легалізацію електросамокатів та моноколес. Дізнайтеся, яку відповідальність нестимуть водії персонального електротранспорту.
Користувачі електросамокатів, моноколес та електровелосипедів невдовзі можуть отримати чіткий правовий статус та нести повну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Законопроєкт №3023, який роками чекав на розгляд, пройшов етап внесення правок.
Відповідальність на рівні з водіями авто
Суть законопроєкту полягає в тому, що всі власники персонального легкого електротранспорту автоматично стають повноправними учасниками дорожнього руху. Це означає, що відтепер вони не вважатимуться пішоходами, а нестимуть таку саму відповідальність за безпеку на дорозі та тротуарах, як і водії автомобілів.
Чому документ «завис» у парламенті?
Законопроєкт був зареєстрований у Верховній Раді ще в лютому 2020 року і навіть пройшов перше читання. Проте велика кількість необхідних правок затримала його остаточне ухвалення.
Як пояснила Оксана Савчук, голова підкомітету з питань безпеки дорожнього руху та безпеки на транспорті, актуальність закону зростає щовесни через травматизм на дорогах.
«На засіданні підкомітету з безпеки дорожнього руху у жовтні 2025 року було розглянуто усі внесені правки і ми рекомендували Комітету з питань транспорту та інфраструктури розглянути оновлений документ на засіданні комітету», — повідомила Савчук у коментарі ТСН.ua.
Чого чекати користувачам?
Оновлений закон має на меті:
Визначити чітке поняття користувача персонального електротранспорту.
Встановити правила пересування містом для самокатів та моноколес.
Забезпечити юридичну базу для покарання за спричинення аварійних ситуацій.
Найближчим часом Комітет з питань транспорту має розглянути оновлену редакцію документа перед винесенням його на фінальне голосування до сесійної зали.
