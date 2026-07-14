В Україні можуть різко зрости тарифи: скільки коштуватимуть світло, газ та вода

Експерти поясниви, чого очікувати від тарифів в Україні / © ТСН

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Фахівці з питань функціонування ринку комунальних послуг вважають, що наступний опалювальний сезон в Україні мине під знаком штучно стримуваних державою цін. Проте у платіжках українців точно подорожчає холодна вода і, цілком можливо, електрика.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Коли і що здорожчає в Україні: прогноз експертів

Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко прогнозує, що поточна хвиля подорожчання холодної води остаточно завершиться до кінця літа. Крім того, фахівець розкрив кулуарні деталі обговорень у Кабінеті Міністрів щодо вартості електроенергії. За його даними, в уряді серйозно розглядалося питання підняття вартості струму на 20% — тобто до 5,5 гривні за кВт-год.

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На думку Олега Попенка, влада все ж таки утримає чинний тариф на рівні 4,32 гривні за кВт-год до кінця жовтня 2026 року. Проте ближче до зими або одразу по її завершенні здорожчання світла є абсолютно неминучим. Також урядовці вже зараз активно готують ґрунт, аби підняти вартість газу для побутових споживачів до 9,5–10 гривень за кубічний метр після завершення опалювального сезону, тобто з травня 2027 року.

Що кажуть у Верховній раді про ріст тарифів на комунальні послуги

Народний депутат та перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко називає масовий стрибок тарифів на воду влітку 2026 року «стихійним та слабо контрольованим процесом». Парламентар звинувачує НКРЕКП та Кабмін у тому, що вони фактично зняли з себе відповідальність і повністю переклали фінансовий тягар на мерів міст та гаманці пересічних українців.

Нардеп переконаний, що тарифне розшарування між різними містами України надалі лише поглиблюватиметься. Утім, за його словами, діюча система державних дотацій на газ і струм для населення дозволить зберегти ці тарифи незмінними щонайменше до весни 2027 року. Це необхідно владі для того, щоб уникнути масштабного колапсу невиплат за комунальні послуги під час зимових морозів.

Вимоги МВФ та довгостроковий прогноз: плюс 25% щороку

Свою макроекономічну оцінку ситуації дав і директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко. Він безпосередньо пов’язує українську тарифну політику із жорсткими зобов’язаннями України перед Європейським Союзом та Міжнародним валютним фондом.

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Експерт упевнений, що Україна буде чітко йти до впровадження ринкових цін для населення — як щодо електроенергії, так і щодо природного газу. Проте цей перехід не буде миттєвим через надто високі політичні та соціальні ризики під час війни.

Його довгостроковий прогноз — поступове планове підвищення тарифів на газ та світло приблизно на 25% на рік. Водночас Володимир Омельченко підтверджує: на період опалювального сезону 2026–2027 років ціни для людей зафіксують, а новий етап суттєвого здорожчання розпочнеться вже у квітні–травні 2027 року.

Більше читайте у матеріалі: В Україні дорожчає комуналка: скільки тепер платитимемо за воду, струм, газ і опалення

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