В Україні можуть різко зрости ціни: експерти розповіли, що подорожчає

В Україні можуть здорожчати продукти / © Pixabay

Експерти розійшлися в оцінках щодо темпів інфляції, проте більшість погоджується: девальвація гривні та витрати бізнесу на альтернативне живлення неминуче позначаться на вартості продуктів.

Скільки коштуватиме гречка, яйця та цитрусові — у матеріалі ТСН.ua.

Сезонне здорожчання та «важка» логістика

Експерт Андрій Забловський прогнозує, що інфляція у лютому втримається на рівні січня — близько 1–1,1%. На ціни тиснутиме поступове вичерпання запасів овочів та так звана «генераторна націнка» — витрати виробників на пальне для автономної роботи.

Яких цін чекати на полицях:

Яйця: додадуть у ціні 5% , вартість зросте до 66–70 грн за десяток.

Гречка: очікується стрибок на 5–8% , ціна підніметься з 37–38 грн до 40–42 грн/кг .

Хліб: здорожчає помірно — на 1,5–2% .

Молочка та сири: вершкове масло та тверді сири можуть додати 2–5% . Для сиру середнього сегмента це означає плюс 7–20 грн на кожному кілограмі.

Цитрусові: через девальвацію та складну логістику ціни злетять на 10%. Зокрема, лимони перетнуть позначку у 100 грн/кг.

Стримувальний ефект минулого року

Інший експерт, Андрій Шевчишин, має протилежну думку. Він вважає, що інфляція у лютому може навіть сповільнитися. Його аргумент — низькі темпи зростання цін виробників у минулому 2025 році (лише 8,2%).

Оскільки саме відпускні ціни заводів та ферм визначають вартість товарів у роздробі з лагом у кілька місяців, цей фактор може стримати різкі стрибки цін, навіть попри коливання курсу валют.

Що в підсумку?

Хоча думки аналітиків щодо загальних темпів інфляції різняться, покупцям варто готуватися до традиційного лютневого здорожчання «борщового набору» та імпортних фруктів. Водночас стабільні ціни виробників дають надію, що подорожчання не буде критичним для базових продуктів харчування.

