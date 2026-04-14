В Україні можуть з’явитися Космічні війська: що куди полетить і через скільки часу

На думку військового експерта, Україні потрібні власні супутники для розвідки та безпеки

В Україні планують створити Космічні війська. Про це заявив народний депутат Федір Веніславський, підкресливши, що за роки війни підрозділам ГУР вже двічі вдалося вивести ракетоносії в космос.

Наскільки реальним є формування такого роду військ і в які терміни це може стати реальністю, з’ясовував TСН.ua.

Чому Україні потрібен власний космос

На думку військового експерта Ігоря Романенка, тема створення Космічних військ — це потреба, яка вже давно назріла з урахуванням перспектив втілення нових технологій, що напрацьовувалися в Україні.

«Космічні війська нам потрібно формувати. Україна — космічна держава. Чимало українців побували у космосі: Каденюк за часів незалежності, а Попович за часів СРСР. Українець Сергій Корольов вивів першу людину у космос. Тому нам потрібен космос, особливо в умовах війни — це і розвідка, і ракети, які б знищували ворожі цілі — супутники. Цей напрямок дуже перспективний. Він дозволить нам не лише сподіватися на союзників щодо розвідувальних даних, а й мати власні відповідні засоби. У космічних військах є необхідність, і це перспектива, якою треба займатися», — розповідає ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006–2010 рр.).

Пріоритети безпеки та боротьба з «Орєшніком»

Експерт наголошує, що при формуванні Космічних військ варто визначити пріоритети та виділяти на це відповідні кошти.

Романенко наголошує, що безпека має бути головним орієнтиром для держави, з урахуванням поруч такого сусіда, як Росія. Окрім того, наявність космічних військ, серед іншого, дозволить вчасно реагувати на російські ракети, зокрема й на розхвалений Путіним «Орешнік».

«Для цього потрібно мати відповідні засоби, а їх для цього потрібно або купувати, або розвивати самим. Ще за радянських часів у нас були війська ППО з напрямком протикосмічної оборони та ПРО. За цими напрямками потрібно працювати далі, але з новими технологіями та розробками: мати власний супутник чи засоби, які зможуть знищувати ворожі супутники. Це напрямок стратегічного рівня, і Україна повинна мати Космічні війська у своєму арсеналі. Так, це не просто. Але на початках можна працювати з союзниками. Скептики скажуть, що з партнерами важко працювати навіть над простішими ракетними програмами. Але я вважаю: коли працюєш — з’являються нові можливості», — зазначає військовий експерт.

Скільки часу триватиме створення Космічних військ

Щодо перспектив появи українських Космічних військ, то, за словами Романенка, на їх створення потрібен час.

«На жаль, запуск власного супутника пройшов для України невдало, а він би міг збирати розвідувальну інформацію щодо дій противника. На запуск супутника, ймовірно, потрібно десь рік часу, а далі — чим складніше озброєння, тим більші терміни. Особливо протиракетна оборона — це складний процес. Але при наявності коштів її можна створити десь за п’ять років. Якщо у тісній співпраці з союзниками, то цей термін можна значно скоротити», — каже генерал-лейтенант.

Українські ракети та альтернативи Patriot

Щодо балістичних ракет, які можуть долати відстань у 500 кілометрів на гіперзвуковій швидкості, про які розповів нардеп Веніславський, то військовий експерт підтверджує, що у нас є такі розробки. Зокрема, про них заявляли в українській оборонній компанії Fire Point.

«Це ракета FP-7, яка здатна долати відстань у 200 кілометрів, а також ракета FP-9 на 850 кілометрів. Остання може діставати до Москви. Ці ракети мають дуже високу швидкість. Крім того, продовжується робота над ракетами програми „Сапсан“ — „Грім-2“ та низкою інших. Напрацювання у нас є», — запевняє Ігор Романенко.

Експерт додає: якщо США не надають достатньої кількості Patriot та ракет до них через війну на Близькому Сході, то європейці пропонують свої рішення. Наприклад, франко-італійський комплекс SAMP/T з новою ракетою Aster здатний збивати балістику.

«Збивати російську балістику можуть не тільки Patriot, а й SAMP/T новою ракетою Aster. Єдина проблема, що термін виробництва ракет дуже довгий, а європейці поки не перебудували свої потужності, щоб пришвидшити процес. Але комплекси, які здатні збивати балістику, з’являються. Так, можна розробляти свої, але на це бракує коштів і умов. Тому нам треба напрацьовувати спільне виробництво з державами, які мають високий рівень озброєння, — це Британія, Німеччина, Франція. Вони мають більші потужності», — підсумовує Ігор Романенко.