В Україні на 2 роки посадили до в'язниці цілителя: що він накоїв

В Україні засудили шахрая-цілителя

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У Кривому Розі до 2 років позбавлення волі засудили «цілителя», який вкрав у чоловіка з інвалідністю 148 000 гривень.

Про це йдеться у вироку Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Чоловік вдавав цілителя, щоб пограбувати потерпілого

Як встановило слідство, подія сталася 30 жовтня 2025 року близько 11:00 на вулиці Петра Яцика у Кривому Розі. Обвинувачений, збираючи металобрухт, помітив біля одного з приватних будинків літнього чоловіка, який через важке захворювання ніг не міг самостійно пересуватися.

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Зрозумівши, що перед ним безпорадна людина, якою легко маніпулювати, рецидивіст представився вигаданим ім’ям та вступив із ним у розмову. Надалі він запропонував пенсіонеру провести «релігійний обряд на зцілення».

Підсудний на руках заніс потерпілого до будинку, після чого розпочав імітацію «цілющого ритуалу». Для «підсилення дійства» шахрай переконав господаря дістати гроші. Тоді літній чоловік дістав із шухляди 148 000 гривень. Отримавши готівку, псевдоцілитель миттєво зник із місця злочину.

Пояснення обвинуваченого у суді

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину. Чоловік розповів, що жодними знаннями чи навичками для проведення лікувальних обрядів ніколи не володів, а потерпілого умисно ввів в оману.

«Я побачив біля будинку чоловіка, дізнався, що він хворіє та має проблеми з ногами, і запропонував обряд. Чому так вчинив — пояснити не можу. Заніс його до будинку на руках, бо він не ходив. Взяв гроші і пізніше віддав їх своїм дітям. У скоєному щиро каюся», — заявив обвинувачений.

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Потерпілий подав до суду заяву з проханням розглядати справу за його відсутності, зазначивши, що завдані йому збитки у розмірі 148 тисяч гривень так і не були відшкодовані.

Рішення суду та покарання

При призначенні покарання суд урахував, що обвинувачений раніше був неодноразово судимий за корисливі злочини (пограбування) та скоїв новий умисний злочин проти власності. Обтяжуючими обставинами суд визнав рецидив злочину, а також те, що кримінальне правопорушення вчинено щодо особи похилого віку, яка перебувала у безпорадному стані.

Водночас суд урахував щире каяття, беззастережне визнання вини та активне сприяння слідству.

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу ухвалив:

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Визнати чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене повторно).

Призначити покарання за новим вироком у вигляді 1 року позбавлення волі.

На підставі ч. 1 ст. 71 КК України (за сукупністю вироків) повністю приєднати невідбуту частину покарання за попереднім вироком та остаточно призначити покарання у вигляді 2 років позбавлення волі .

Стягнути з засудженого на користь держави 7 131,20 гривні процесуальних витрат за проведення судових дактилоскопічних експертиз.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду протягом 30 днів.

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